همه داوطلبین اقلیت های دینی تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران، صبح امروز دوشنبه در نشست خبری در خصوص مهلت اعتراض افرادی که توسط مراجع ذیربط رد صلاحیت شده اند، گفت: هم اکنون بررسی احراز صلاحیت های داوطلبان نمایندگی در مجلس نهم در هیئت های اجرایی آغاز شده است و امروز آخرین مهلتی است که هیئت های اجرایی نتیجه استعلام خود را از مراجع چهارگانه اعلام کنند.

وی افزود: داوطلبان هم پس از اعلام تأیید یا رد صلاحیت ها 4 روز فرصت دارند که شکایات خود را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند تا این اعتراضات بررسی شود و نتایج مجددا توسط هیئت های اجرایی اعلام گردد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در خصوص رایانه ای برگزار شدن فرایند انتخابات در استان تهران گفت: وزارت کشور قرار است 10 درصد از کلیه فرایندهای انتخابات را به صورت رایانه ای و مکانیزه در حوزه های انتخابیه سراسر کشور انجام دهد.

براتلو تصریح کرد: ما در استان تهران به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که کلیه مراحل انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت به صورت رایانه ای و مکانیزه برگزار شود و همه زیرساخت ها برای انجام این کار آماده است اما هنوز وزارت کشور پاسخی در این زمینه به ما نداده است.

وی در ادامه در خصوص نظارت بر تبلیغات نابهنگام برخی از داوطلبین نمایندگی در مجلس نهم گفت: از مدت ها قبل اقدامات داوطلبین کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم را در شهرستان های استان تهران رصد کرده ایم و اگر جایی تبلیغات زودهنگام انجام شود، جرم است و قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با تأکید بر اینکه اخلاق انتخاباتی را باید داوطلبین نمایندگی در مجلس نهم و ستادهایشان رعایت کنند، گفت: یکی از مسائلی که دشمن به آن امید بسته مسئله قومیت هاست، به طوریکه بتوانند با استفاده از این موضوع اقدامات خلاف قانونی را انجام دهند، لذا از داوطلبین کاندیداتوری و نامزدی در مجلس می خواهیم که خودشان هوشیار باشند و بر عملکرد خود و ستادهایشان نظارت داشته باشند.

وی افزود: اگر نامزد انتخابات مجلس خود قانون شکن باشد، نمی تواند نماینده خوبی برای مردم در مجلس باشد چون مجلس جای قانون گذاری است و وظیفه نظارتی در کشور دارد.

براتلو همچنین در رابطه با اینکه برای هر کرسی نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه تهران چه تعداد از داوطلبین با یکدیگر به رقابت می پردازند، نیز گفت: بر اساس آماری که چندی پیش اعلام شد، برای هر کرسی نمایندگی مردم تهران در مجلس در حدود 30 نفر به رقابت می پردازند اما به دلیل اینکه هم اکنون آخرین تصمیمات هیئت های اجرایی و مراجع چهارگانه را نداریم، نمی توانیم آماری دقیقی از این موضوع ارائه دهیم.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در ادامه در خصوص دریافت گزارشات تخلفات انتخاباتی گفت: متأسفانه گزارشی از تخلفات انتخابیه استان تهران داشتیم و انتظار نداریم که در این حد هم تخلفی وجود داشته باشد، لذا از این موضوع گله‌مند هستیم ضمن اینکه هیئت های اجرایی هم این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ خواهند کردم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تأیید صلاحیت اقلیت های دینی نیز گفت: 3 نفر از کلیمیان، 3 نفر از مسیحیان ارامنه شمال ایران، 4 نفر از زرتشتیان ایران و 5 نفر از مسیحیان آشوری و کلدانی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند که همگی تأیید صلاحیت شدند.

براتلو در ادامه با بیان اینکه در تمام مراحل برگزاری انتخابات هیئت های نظارت بر عملکرد مجریان که از خود مردم هستند، نظارت خواهند کرد، گفت: اگر داوطلبی هم نسبت به روند تأیید صلاحیت ها اعتراضی داشت، می توان طبق قانون مجددا بازبینی صورت گیرد.

وی در پایان بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.