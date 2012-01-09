به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر برنامه هفته‌های بیست و دوم تا بیست و ششم یازدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دربی تبریز روز چهارشنبه پنجم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

همچنین دیدار حساس تیم‌های استقلال برابر تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن اصفهان روز نهم بهمن‌ماه انجام می‌شود. دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس ساعت 18 روز سیزدهم بهمن‌ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

- برنامه کامل دیدارهای هفته‌های بیست و دوم تا بیست و ششم به شرح زیر است:

هفته بیست و دوم:

چهارشنبه - 5/11/90

* ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* فجرسپاسی شیراز - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نفت تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* داماش گیلان - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* شهرداری تبریز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* مس سرچشمه کرمان - راه‌آهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* صنعت نفت آبادان - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان

* استقلال - فولادخوزستان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و سوم:

یکشنبه - 9/11/90

* مس کرمان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - صبای قم، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی

* راه‌آهن شهرری - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* سایپای البرز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - مس سرچشمه کرمان ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و چهارم:

پنجشنبه - 13/11/90

* مس کرمان - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* صبای قم - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* ذوب‌آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان

* استقلال - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 14/11/90

* داماش گیلان - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* فجرسپاسی شیراز - راه آهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و پنجم:

دوشنبه - 17/11/90

* مس سرچشمه کرمان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران

سه‌شنبه - 18/11/90

* پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

* شاهین بوشهر - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

چهارشنبه - 19/11/90

* ملوان بندرانزلی - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* سپاهان اصفهان - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان

* تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

پنجشنبه - 20/11/90

* راه‌آهن شهرری - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و ششم:

سه شنبه - 25/11/90

* شهرداری تبریز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* سپاهان اصفهان - سایپا البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان

* نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* صنعت نفت آبادان - راه آهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

چهارشنبه - 26/11/90

* صبای قم - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* داماش گیلان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان