انتخابات آینده رقابت منحرف و غیرمنحرف نیست

حبیب الله عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس نهم افزود: انتخابات پیش رو اولین انتخابات پس از فتنه پیچیده سال 88 است، این انتخابات برای ملت فوق العاده مهم است .

وی ادامه داد: بیگانگان با مداخله در امور داخلی ایران رقابت های انتخابات ریاست جمهوری را به بیراهه سوق دادند، آنها امنیت ملی کشور را هدف قرار دادند و متاسفانه عده ای هم فریب آنان را خوردند و حاضر نشدند از همگرایی با دشمن پرهیز کنند.

این چهره شاخص در جریان اصولگرا اظهار داشت: ما نباید اجازه دهیم دشمنان ادبیات رقابت را به گونه ای مدیریت کنند که منافع ملی و مصالح کشور به فراموشی سپرده شود.

باید به انتخاب مردم احترام بگذاریم

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شورای نگهبان گفت: کسانی که مورد تایید این شورا قرار می گیرند همگی صالح هستند و مردم از میان صالحان اصلح را بر می گزینند بنابراین باید به انتخاب مردم احترام بگذاریم و هرکس را که انتخاب کردند به طور طبیعی نماینده ملت هستند و لو اینکه ما به آنها رای نداده باشیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: فرد منتخب براساس سوگندی که می خورد باید پاسدار اسلام، نظام و قانون اساسی باشد و برای مملکت کار مفید و سازنده کند.

مردم به نامزدهایی که التزام عملی به اسلام، نظام و رهبری دارند رای دهند

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان مهره های سفید برخی از جریان ها را شناخت و به مردم معرفی کرد؟ گفت: مهم آمدن مردم پای صندوقهای رای و استفاده از حق انتخاب خود است. البته ما از حالا نمی توانیم و نباید به برخی نامزدها نسبت هایی بدهیم چرا که اخلاقا مذموم است، همانطور که حق داریم کسی را انتخاب کنیم به دیگران هم باید همین قدر حق انتخاب بدهیم.

عسگراولادی در ادامه به وظیفه انتخاب شوندگان اشاره و تصریح کرد: وظیفه انتخاب شوندگان آن است که واقعا به فکر مملکت خودشان باشند و شرایط نمایندگی را چه قبل از انتخاب، چه در حین انتخاب و چه پس از انتخاب حفظ کنند. یعنی به افرادی رای دهند که واقعا التزام عملی به اسلام، نظام و رهبری داشته باشند.

وی افزود: براین اساس هر کس یقین کرد فردی اصلح است به او رای دهد و اگر دچار تردید شد از افراد مورد وثوق خود سئوال کند.

ادبیات رقابت بین نامزدها باید با معیارهای اسلامی انطباق داشته باشد

این فعال سیاسی همچنین درباره نحوه رقابت در انتخابات مجلس و معیارهایی که باید احزاب و تشکل های سیاسی برای ورود به انتخابات در نظر بگیرند، گفت: ایران کشوری اسلامی است به همین جهت نوع رفتار ما در انتخابات باید الگوی دیگر کشورهای اسلامی باشد به همین جهت ادبیات رقابت بین نامزدها باید با معیارهای اسلامی انطباق داشته باشد.

عسگراولادی تاکید کرد: مفهوم انتخابات آینده دوگانه منحرف -غیر منحرف نیست، از الان نباید ادبیات گفتگو بین احزاب و گروهها و نامزدها را آلوده به واژگانی کنیم که شایسته رقابت آزاد، جدی و پرشور نیست.

برنامه های مجلس باید منطبق با چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم باشد

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مهمترین برنامه ای که نمایندگان مجلس نهم باید آن را دنبال و پیگیری کنند چیست؟ اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید به فکر مردم باشند، ضمن آنکه گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت گفتمان پذیرفته شده بین مردم است. نماینده باید فعل و قولش در جهت این باشد که مملکت را به جلو ببرد و عقب ماندگیهای کشور را جبران کند.

وی افزود: نماینده باید به فکر خدمت به مردم و بسط عدالت نبوی و علوی در جامعه امروز ایران باشد. اگر نماینده ای در این راستا حرکت کرد دیگر گرفتار بگومگوهایی که مردم و کشور را آزار دهد نمی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برنامه های چشم انداز بیست ساله و پنج ساله پنجم خطوط پیشرفت کشور را مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: برنامه های نمایندگان باید انطباق براین برنامه ها داشته باشد، مطالبات مردم و رهبری در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی داخلی و حوزه های دیگر مشخص است، نمایندگان باید به این مطالبات پاسخ روشن دهند.

مجلس هشتم کارنامه موفقی دارد

عسگراولادی همچنین با اشاره به عملکرد مجلس هشتم گفت: مجالس هفتم و هشتم از مجالس موفق کشور طی سه دهه گذشته بودند، اولین دغدغه مجلس و دولت پاسخ به حل مشکلات مردم بویژه در حوزه اقتصاد بوده است نظارت بر اجرا و نیز تعامل با دیگر قوا وجهه همت مجلس هشتم بوده است. یک کارنامه نسبتا موفق را شاهد هستیم البته مردم توقعات بیشتری دارند. مردم به اصولگرایان طی چند انتخابات گذشته نمرات قابل قبول دادند و امیدواریم در این دوره از انتخابات هم همین رویکرد را داشته باشند.