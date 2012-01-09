انتقاد هاشمی رفسنجانی از نامه های نوری زاد/ بازداشت معاون وزیر صنعت

به گزارش سرویس ویژه مهر، روزنامه های امروز 19 دی ماه اخبار ویژه ای را درصفحات خود آورده اند که می تواند برای خوانندگان جذابیت داشته باشد:

انتقاد هاشمی رفسنجانی از نامه های نوری زاد

روزنامه ملت ما در ستون «غیررسمی» خود نوشت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیداری از شیوه نگارش نامه های محمد نورزی زاد خطاب به رهبر معظم انقلاب انتقاد کرد. شنیده شده است آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیداری که چند روز گذشته انجام شده از اشراف رهبر معظم انقلاب نسبت به مسائل و مشکلات سخن به میان آورده و گفته است که با وجود این اشراف و توجه آقا، گر کسی مشکلی در عملکرد ها می بیند نگارش نامه و انتقال آن کار خوبی است ولی در این نامه ها باید رعایت ادب و احترام صورت پذیرد. هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خود با انتقاد از نامه های نوری زاد عنوان کرده است که در نامه ها به جای فحاشی باید مطالب به صورت مستند و مستدل همراه با متانت و رعایت ادب نگاشته شود.

بهمنی استعفا نداده است

بعد از آنکه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که قرار بود در مجلس برگزار شود حاضر نشد ایران نوشت: بر‌خلاف گمانه‌زنی از سوی برخی رسانه‌ها و انتشار شایعه استعفای رئیس کل بانک مرکزی، اما محمود بهمنی در نشست روز گذشته هیأت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری حضور یافت.

ارتباط جابجایی مسئولان با انتخابات

روزنامه ایران در خبری نوشته است محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه با بیان اینکه گروه انحرافی در کنار دولت فعالیت می‌کند، احتمال داده که شاید جابه‌جایی برخی مسئولان دولتی در روزهای اخیر با انتخابات ارتباط داشته باشد. این اظهارات و شایدها و اگر و اماها در حالی از سوی گروه‌ها و چهره‌های مدعی اصولگرایی در فضای انتخاباتی کشور دنبال می‌شود که تا به حال این افراد و گروه‌ها هیچ‌گونه سند و مدرکی درخصوص ادعاهای خود ارائه نکرده‌اند و در کمال تعجب به این روند ادامه می‌دهند.

واگذاری زمین های مرغوب کشاورزی برای مسکن مهر

روزنامه خراسان نیز در خبری نوشت: شنیده شد براساس بررسی های میدانی کارشناسان یکی از دستگاههای نظارتی برخی زمین های اختصاص یافته برای ساخت مسکن مهر، از جمله مرغوب ترین زمین های آن منطقه بوده است که ساخت و ساز در آن ها به کشاورزی و محیط زیست اطراف شهرها ضربه می زند. همچنین این نهاد نظارتی فاصله نسبتا زیاد برخی مجتمع های مسکن مهر از شهرها را یکی دیگر از اشکالات این طرح در برخی مناطق کشور دانسته است.

بازداشت یکی از معاونان وزیر صنعت

تهران امروز در خبری نوشت: شنیده ها حاکی است یکی از معاونان عالی رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازداشت شده است. براساس این خبر پس از پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی این معاون نیز دومین فردی است که در ماههای اخیر از سوی مقام های قضائی مورد بازداشت قرار گرفته است.

برنامه انحراف برای نفوذ در رسانه ملی

روزنامه جوان در خبری نوشته است جریان انحراف سناریوی نفوذ در رسانه ملی را طراحی کرده است. براساس این گزارش در حالی که جریان انحراف فعالیت های خود را برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدت بخشیده تصمیم سازان این جریان بر بهره گیری از فضای رسانه ای تاکید کرده و گفته اند مهم ترین رسانه برای آنان صدا و سیماست. براساس تصمیمات اخذ شده جریان انحراف نفوذ در رسانه ملی به ویژه در شبکه های استانی را مورد تاکید قرار داده و تصریح کرده است که نفوذ در این رسانه علاوه بر اینکه می تواند قدرت لازم را برای پوشش اخبار این جریان به وجود بیاورد از دیگر سو می تواند به عنوان یک عامل مهار کننده انتقادات از این جریان عمل نماید.

صحبت های جدید داوود احمدی نژاد علیه جریان انحرافی

تهران امروز در خبر دیگری صحبت های جدید داوود احمدی نژاد علیه جریان انحرافی را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته است: جریان انحرافی عامل استکبار است که اهداف مشترکی با جریانات معاند دارد. جریان انحرافی همچون سایر جریان های معاند و در جهت اهداف همان ها به صحنه آمده تا نگذارد ملت ایران در مسیر آقایی، عزت و اقتدار باقی بماند. وی همچنین ادامه داد: معنا ندارد برخی کوروش را انتخاب کنند چرا که اگر کورورش انتخاب شود مکتب دیگر، اسلام و جشن ها، اسلامی نمی شود بلکه شاهنشاهی می شود.

کلنجار با غرور 75 میلیون ایرانی حماقت محض است

روزنامه کیهان نوشت: روزنامه گاردین دنباله روی انگلیس از سیاست های آمریکا علیه ایران را «حقیرانه ترین حماقت» توصیف کرد و از زمامداران لندن خواست مرتکب چنین حماقت هایی نشوند. گاردین در تحلیلی به قلم سیمون جنکینز با اشتباه ارزیابی کردن مواضع غرب علیه ایران و با بیان این مطلب که «سر دادن شعارهای جنگ طلبانه به تبعیت از آمریکا حماقت محض است»، می نویسد: «دولت انگلیس نیروهای خود را از عراق خارج کرده و بی صبرانه در انتظار خارج کردن نظامیان خود از افغانستان است. بنابراین چرا باید خود را با ایران، با ملتی مغرور با 75 میلیون نفر جمعیت درگیر کند. این به معنای نادیده گرفتن منطق و شعور ماست.»