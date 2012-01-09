250 واحد مسکونی مهر در پیرانشهر و اشنویه واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه صبح دوشنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از طرحهای مسکن مهر شهرستانهای اشنویه و پیرانشهر افزود: در این راستا 240 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در پیرانشهر و 16 واحد مسکونی نیز در اشنویه آماده بهره برداری می شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی مهر آماده افتتاح پیرانشهر در زمینی به مساحت دو هکتار در قالب چهار تعاونی مسکن مهر محلی در مراحل نهایی احداث است، اظهار داشت: تنها خدمات آب و برق و گاز واحدهای مسکونی مهر پیرانشهرو اشنویه اجرا نشده است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی بیان داشت: 16 واحد مسکن مهر اشنویه نیز در سایت شماره یک واحدهای مسکن مهر این شهرستان با 95 درصد پیشرفت اجرایی به صورت نیمه صنعتی در حال احداث است.

محبت خواه با بیان اینکه دهه فجر امسال شش هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد، گفت: عملیات ساخت 22 هزار و 328 واحد مسکونی مهر استان 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا دهه فجر امسال بیش از شش هزار واحد آماده تحویل است.

این مسئول با اشاره به تلاش های انجام شده در خصوص رفع موانع اجرایی این طرح اظهار داشت: در این راستا تسهیلات واحدهای مسکن مهر بلند مرتبه ای که بیش از 50 درصد پیشرفت اجرایی دارند به 250 میلیون ریال افزایش یافت.

وی از تحویل حدود 70 درصد واحدهای مسکونی مهر آذربایجان غربی تاپایان امسال خبر داد و بیان داشت: در صورتی که مراحل احداث واحدهای مسکونی طبق برنامه ‌ریزی انجام شده ادامه داشته باشد پیش‌ بینی می‌شود تا پایان سالجاری تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در دست‌ احداث مورد بهره‌ برداری قرار گیرد.

محبت خواه افزود: هم‌ اکنون 26 هزار واحد مسکونی مهر در مناطق مختلف آذربایجان غربی توسط اعضای تعاونی‌ها در دست ‌احداث است به ‌طوری که از این تعداد حدود 19 هزار و 200 واحد سهمیه سال 88 و 89 و حدود شش هزار و 800 واحد نیز سهیمه سال 90 است.