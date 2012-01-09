سازمان مدیریت صنعتی استان زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نصیری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:و گفت : با مشارکت و همکاری تعدادی از استادان دانشگاه و مدیران حرفه ای استان، نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی پس از چند سال تلاش و پیگیری در استان زنجان راه اندازی و شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: بنیان اولیه سازمان مدیریت صنعتی که متشکل از کارشناسان متخصص ایرانی و مشاوران خارجی بود در اوایل دهه 1340 در مرکز سازمان شکل گرفت که کوششی ابتدایی برای کمک به توسعه صنعتی کشور بود.

مدیر سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان زنجان، کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمان‌ها را مهمترین ماموریت این سازمان دانسته و افزود: کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی(در هر اندازه ای از حجم فعالیت) و بنگاههای اقتصادی کشور برای اتخاذ استراتژیهای مناسب در گذر از دوران تحول از جمله فعالیتهای این سازمان است.

نصیری در ادامه گفت: بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت، افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی، توسعه پیشاپیش دانش نظری و عملی مورد نیاز رهبران سازمانی آینده، کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق و مطالعه در مقوله‌های مرتبط با مدیریت را از اهداف اصلی مدیریت صنعتی جزو وظایف سازمان مدیریت صنعتی استان زنجان است.

نصیری برنامه های آموزشی سازمان را به شرح ذیل اعلام کرد: دوره های عالی مدیریت دو ساله(در سطح کارشناسی ارشد)، دوره های کاربردی و تکمیلی دو ساله، دوره های تخصصی مدیریت (دوره های میان مدت)، دوره های کاربردی علوم مدیریت(دوره های کوتاه مدت)، آموزش مجازی، دوره های اختصاصی برای سازمانها و دوره های مشترک با موسسات بین المللی مجموعه فعالیتهای این سازمان در حوزه آموزش است که هریک در زیرگروهها و عناوین متفاوتی ارائه می شود.

وی افزود: این نمایندگی با شناسایی نیازهای آموزشی سازمانها و شرکتها و با بهره گیری از توان علمی و عملی شبکه ای از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از کشور، دوره های متنوع آموزشی را برای سطوح مختلف مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران اجرایی، کارشناسان و سرپرستان با گرایشهای مختلف طراحی و اجرا می کند.

نصیری همچنین ارائه دانش و مفاهیم روز، با تأکید بر جنبه های کاربردی و استفاده از شیوه های نوین تدریس(قضایای آموزشی، کارهای گروهی، کارگاههای آموزشی و ابزارهای چندرسانه ای) را از ویژگیهای بارز آموزش در این نمایندگی دانست.