اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله جهانبازی را در امر این بازی محمدرضا کهوری و سجاد طوری همراهی میکنند. همچنین دیدار داماش گیلان - استقلال با قضاوت علیرضا فغانی و همراهی رضا سخندان و حسین خانبان برگزار میشود.
- اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
سه شنبه - 20/10/90
* فجرشهید سپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: سعید علی نژادیان و امیربهرام حسینی نقوی، داورچهارم: فرشید افشار
ناظر: خداداد افشاریان
* داماش گیلان - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه عضدی شهر رشت
داور: علیرضا فغانی، کمکها: رضا سخندان و حسین خانبان، داورچهارم: پیروز سیفاله پور
ناظر: حسین خوشخوان
* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: احمد صالحی، کمکها: مجید شمس و سعید قاسمی، داورچهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر: یداله سلیمانی
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: رسول فروغی و محمدرضا غنو، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: ایرج نظری
* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: محسن ترکی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: محمد رضا فلاح
چهارشنبه - 21/10/90
* سایپای البرز - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: قاسم واحدی، کمکها: محسن فریمانی و علیرضا ایلدورم، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: صفدر احمدی
* فولادخوزستان - مس سرچشمه، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: محمدرضا منصوری و محمدرضا امینی، داورچهارم: پیمان فرخی مهر
ناظر: ابراهیم میرزابیگی
* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: مرتضی کریمی و رحیم شاهین، داورچهارم: البرز حاجی پور
ناظر: سعید بطحایی
* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یداله جهانبازی، کمکها: محمدرضا کهوری و سجاد طوری، داورچهارم: سیدحسین زرگر
ناظر: مسعود عنایت
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