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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار حساس پرسپولیس - شاهین بوشهر را یدالله جهانبازی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله جهانبازی را در امر این بازی محمدرضا کهوری و سجاد طوری همراهی می‌کنند. همچنین دیدار داماش گیلان - استقلال با قضاوت علیرضا فغانی و همراهی رضا سخندان و حسین خانبان برگزار می‌شود.

- اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
سه شنبه - 20/10/90
* فجرشهید سپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و امیربهرام حسینی نقوی، داورچهارم: فرشید افشار
ناظر: خداداد افشاریان

* داماش گیلان - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه عضدی شهر رشت
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: رضا سخندان و حسین خانبان، داورچهارم: پیروز سیف‌اله پور
ناظر: حسین خوشخوان

* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید قاسمی، داورچهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر: یداله سلیمانی

* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: رسول فروغی و محمدرضا غنو، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: ایرج نظری

* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: محمد رضا فلاح

چهارشنبه - 21/10/90
* سایپای البرز - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: محسن فریمانی و علیرضا ایلدورم، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: صفدر احمدی

* فولادخوزستان - مس سرچشمه، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و محمدرضا امینی، داورچهارم: پیمان فرخی مهر
ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: مرتضی کریمی و رحیم شاهین، داورچهارم: البرز حاجی پور
ناظر: سعید بطحایی

* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: محمدرضا کهوری و سجاد طوری، داورچهارم: سیدحسین زرگر
ناظر: مسعود عنایت

کد مطلب 1505092

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