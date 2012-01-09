اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله جهانبازی را در امر این بازی محمدرضا کهوری و سجاد طوری همراهی می‌کنند. همچنین دیدار داماش گیلان - استقلال با قضاوت علیرضا فغانی و همراهی رضا سخندان و حسین خانبان برگزار می‌شود.

- اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه شنبه - 20/10/90

* فجرشهید سپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و امیربهرام حسینی نقوی، داورچهارم: فرشید افشار

ناظر: خداداد افشاریان

* داماش گیلان - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه عضدی شهر رشت

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: رضا سخندان و حسین خانبان، داورچهارم: پیروز سیف‌اله پور

ناظر: حسین خوشخوان

* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید قاسمی، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر: یداله سلیمانی

* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: رسول فروغی و محمدرضا غنو، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: ایرج نظری

* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: محمد رضا فلاح

چهارشنبه - 21/10/90

* سایپای البرز - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: محسن فریمانی و علیرضا ایلدورم، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: صفدر احمدی

* فولادخوزستان - مس سرچشمه، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و محمدرضا امینی، داورچهارم: پیمان فرخی مهر

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: مرتضی کریمی و رحیم شاهین، داورچهارم: البرز حاجی پور

ناظر: سعید بطحایی

* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: محمدرضا کهوری و سجاد طوری، داورچهارم: سیدحسین زرگر

ناظر: مسعود عنایت