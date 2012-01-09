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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

درمان 60 نوع بیماری به وسیله پیوند سلولهای بنیادی در کشور

درمان 60 نوع بیماری به وسیله پیوند سلولهای بنیادی در کشور

رئیس مرکز تحقیقات هماتولوژی، آنکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی از درمان 60 نوع بیماری مختلف به وسیله پیوند سلولهای بنیادی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اردشیر قوام زاده گفت: بخش پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی از سال 68 با تعداد اندک بیمار کار خود را آغاز کرد و امروز به اینجا رسیده و حدودا سالی 400 پیوند در سه بخش بالغین، سرپایی و کودکان در این مرکز انجام می‌شود که 100 پیوند آن مختص کودکان است.

وی اظهار داشت: امکان درمان 60 نوع بیماری از قبیل بیماریهای ژنتیکی و تالاسمی با سلولهای بنیادی فراهم است و طی 22 سال فعالیت به مرور تعداد مراجعات ما افزایش یافته که از حیث اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز به نفع نظام سلامت کشور است.

رئیس مرکز تحقیقات هماتولوژی، آنکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی گفت: اگر هزینه یک سال داروی دسفرال و خونی که برای بیماران تالاسمی و شبیه به آن پرداخت می‌شود را با هزینه پیوند و نتایج آن مقایسه کنیم به صرفه اقتصادی آن و بهبود بیمار بیشتر پی می‌بریم.

قوام زاده یادآور شد: مرکز پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی 75 درصد کودکانی که در این مرکز پیوند مغز استخوان انجام می‌دهند تا 95 درصد بهبود می‌یابند و بیشتر هزینه درمان توسط بیمارستان و وزارت بهداشت پرداخت می‌شود.

وی به مشکلات کمبود متخصص برای بخش پیوند سلولهای بنیادی اشاره و تصریح کرد: در این مرکز بالای 200 متخصص هماتولوژی و مدیکال انکولوژی تربیت کرده‌ایم ولی خودمان کمبود متخصص داریم چرا که همه رزیدنت ها تعهد محضری داده اند که برای طرح به شهرستانها بروند و در برخی شهرستانها بیش از حدمعمول متخصص دارند و ما اینجا کمبود داریم.

قوام زاده در مورد هزینه های پیوند سلول بنیادی خاطر نشان کرد: ظاهرا 4 میلیون تومان را وزارت بهداشت، 4 میلیون را دانشگاه علوم پزشکی و 2 میلیون را بیمار می‌پردازد و هزینه‌ای که به دست ما می‌رسد باید بین 50 تا 60 نفر که درگیر پیوند می شوند تقسیم شود که مبلغ قابل توجهی نمی شود.

کد مطلب 1505093

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