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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

تیموری به مهر خبر داد:

کشف 195 اثر تاریخی در کرمان/ 8 قاچاقچی عتیقه دستگیر شدند

کشف 195 اثر تاریخی در کرمان/ 8 قاچاقچی عتیقه دستگیر شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمان از کشف 195 شی تاریخی و دستگیری هشت قاچاقچی عتیقه طی سال جاری در کرمان خبر داد.

سرهنگ مهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی سال جاری ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان طی سال جاری موفق به کشف 195 قطعه شی تاریخی در کرمان شدند.

سرهنگ تیموری ابراز داشت: در این رابطه هشت نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی همچنین از کشف دو دستگاه فلزیاب خبر داد و افزود: این یگان به صورت 24 ساعته از تمامی محوطه های تاریخی استان کرمان حفاظت می کند.

این مسئول با اشاره به حضور 240 نفر در یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان گفت: این یگان طی سال جاری 60 هزار سرکشی به محوطه های تاریخی انجام داده است.

سرهنگ تیموری با بیان اینکه با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد یادآور شد: تمام توان خود را برای حفظ مواریث و ارزش های تاریخی ارزشمندمان به کار می گیریم.

کد مطلب 1505110

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