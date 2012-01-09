الگوهای مصوب در طراحی دوره های کارشناسی ارشد تربیت مربی رعایت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی گلپایگانی افزود: مرکز تربیت مربی به رعایت قوانین و مقررات و همچنین الگوهای مصوب طراحی دوره در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توجه فراوانی دارد.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در ادامه از برگزاری سومین جلسه طراحی دوره های کارشناسی ارشد علمی کاربردی مرکز تربیت مربی در مرکز تخصصی مهارت و فناوری تخصصی خودرو خبر داد.

وی عنوان کرد: رعایت قوانین و مقررات و همچنین الگوهای مصوب طراحی دوره در وزارت علوم، تحقیقات و فناری از ضرورتهای این جلسه بوده است.

جلسه طراحی دوره های کارشناسی ارشد با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد

این مسئول افزود: سومین جلسه طراحی دوره های کارشناسی ارشد علمی کاربردی مرکز تربیت مربی با حضور افراد و مسئولان ذیربط از جمله صمیم حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای یادآور شد: مسئولان دپارتمانهای فناوری اطلاعات، صنایع چوب، الکترونیک و فناوری خودرو از دیگر شرکت کنندگان در جلسه یادشده بوده اند.

توکلی گلپایگانی اضافه کرد: در این جلسه، ضمن تاکید بر ضرورت رشته های مورد نظر در مقطع کارشناسی ارشد، در خصوص گرایش و دیدگاه مهارتی و فناوری در طراحی دوره ها نکات مهمی مطرح شده است.

قدردانی از حمایتهای رئیس سازمان فنی و حرفه ای

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای همچنین از حمایتهای پرند رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای تعامل با موسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاهها قدردانی کرد.

در پایان جلسه یادشده، اعضای جلسه پس از بحث و گفتگوی کارشناسی، طرح اولیه رشته دوره کارشناسی ارشد را طراحی و به تصویب رساندند.