به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رجبی، دبیر این جشنواره گفت: امسال بخش ویژه ای با عنوان بیداری اسلامی و عدالتخواهی جهانی در جشنواره قرار گرفته است که به صورت بین المللی در تمامی رشته ها برگزار می شود.

رجبی افزود: تفاوت دیگر این دوره با دوره های قبل افزودن دو رشته تصویرسازی و فیلم‌های مستندتجسمی است و در این دوره رشته‌های عکاسی، کاریکاتور و پوستر به صورت بین‌المللی و نمایشگاه آثار جشنواره در تمام مراکز استان‌ها برگزار می‌شود.

رجبی همچنین بر داوری‌های تحصصی در این دوره تاکید کرد:در برخی از رشته‌ها داوری‌ها به صورت تخصصی‌تر صورت می‌گیرد و در بخش خوشنویسی، تصویرسازی و نگارگری که دارای چندین شاخه هستند، هریک از بخش‌ها داوری مستقل دارند.

وی ادامه داد: تخصصی شدن داوری‌ها این مزیت را دارد که از زوایای دید بهتری به موضوع نگاه می‌شود و در نتیجه داوری دقیق‌تری صورت می‌گیرد.

این نگارگر همچنین نحوه بیان هنری را یکی از مشکلات هنرمندان امروزی دانست و گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در هنرهای تجسمی این است که وقتی مضمونی داده می‌شود، هنرمندان ما با مشکل مواجه می‌شوند.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر ادامه داد: در 70 سال گذشته از زمان تاسیس دانشگاه، آموزش به شیوه فرانسوی و به مرور روش‌های غربی دیگری حاکم شد که در این شیوه بیشتر به ساختارگرایی توجه شده است.

رجبی در ادامه گفت: با اینکه تحولات خوبی هم از طریق همین آموزش‌به وقوع پیوسته است اما متاسفانه در بیان هنری دچار مشکل شدیم. برای همین امیدواریم جشنواره فجر را در سال‌های آتی تبدیل به جریانی کنیم که این فرهنگ در بخش هنرهای تجسمی گسترش یابد و بتوانیم به روش‌های بیان هنری ارزش بیشتری بدهیم.

رجبی گفت: متاسفانه ما هنوز درسی با عنوان بیان هنری در دانشگاه‌ها نداریم. تکنیک به هنرجو آموزش داده می‌شود و بیان هنری به عهده خود دانشجویان باقی می‌ماند. البته امسال ممکن است آثار شایسته‌ای به لحاظ مضمون ارائه نشود اما امیدواریم این حرکت از دوره‌های آینده در میان هنرجویان و دانشجویان رونق یابد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، پوستر، سفال و سرامیک، عکاسی، تصویرگری، مجسمه‌سازی، کاریکاتور، فیلم‌های تجسمی و همایش 10 بهمن تا 14 اسفند ماه در 32 استان کشور و 10 کشور برگزار می‌شود.