مشهد اولین کلانشهر مجری بازرسی ایمنی بزرگراه های درون شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهارکرد: یکی از وظایف مهم این سازمان، برقراری ایمنی حرکتی برای استفاده کنندگان از شبکه معابر، چون عابران پیاده، دوچرخه سواران و وسایل نقلیه شخصی و عمومی است که در همین راستا مطالعات مختلفی در زمینه ایمن سازی شبکه معابر مشهد انجام شده است.

وی گفت: بازرسی ایمنی در مراحل مختلفی مانند مطالعات امکان سنجی، طراحی مسیر، عملیات اجرایی، پیش از گشایش و راه‌های موجود قابل انجام است که برای شهر مشهد بازرسی ایمنی بزرگراه‌های موجود در سطح شهر در دست اجراست.

امامی ادامه داد: در فاز نخست این پروژه، تمامی بزرگراه های آزادی، میثاق، کلانتری، فجر و بولوار وکیل‌آباد مورد بازرسی و بازدید ایمنی قرار می گیرد و براساس مشکلات شناسایی شده برای هر منطقه راهکار مناسب اتخاذ و اقدام اجرایی مورد نیاز انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: مشهد اولین کلانشهر کشور است که بازرسی ایمنی بزرگراه‌های درون شهری را در دستور کار قرار داده که با تایید بازرسان وزارت راه و مسکن، در حال اجرا است.