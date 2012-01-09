کانونهای فرهنگی "قرآن و عترت" در 31 استان کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پهلوان، ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی و هم اندیشی دبیران شورای فرهنگی و رابطین قرآنی بهزیستی استان های سراسر کشور که در مشهد برگزار شد اظهار کرد: این کانون ها قرارگاه عملیات فرهنگی هستند که در آن پنج الی هفت نفر از متخصصین فرهنگی و قرآنی جامعه هدف حضور دارند.

وی افزود: در این کانون مطالعات، طرح ها و برنامه های فرهنگی پایه ریزی و بررسی می شود و این مرکز به عنوان اولین مرکز فعالیت های فرهنگی آغاز به کار خواهد کرد.

وی در خصوص اهداف این کارگاه آموزشی بیان کرد: هم اندیشی و برنامه ریزی برای اقدامات فرهنگی سال جاری و سال 91 و همچنین مشخص کردن نقشه راه و ایجاد مهندسی جدید در خصوص برنامه های فرهنگی بهزیستی برای جامعه هدف از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است.

3 میلیون و 200 هزار نفر در کشور تحت پوشش بهزیستی هستند

سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور افزود: در این راستا بهزیستی کشور بحث جشنواره های فرهنگی و جشنواره های هشت گانه را برای جامعه هدف آغاز کرده است.

پهلوان در زمینه جشنواره هشت گانه بیان کرد: این جشنواره برای تمام جامعه هدف به صورت ویژه برگزار می شود که مسابقه بین المللی قرآن ویژه نابینایان از جمله این جشنواره های هشت گانه است.

وی با بیان اینکه 3 میلیون و 200 هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش بهزیستی هستند عنوان کرد: امور فرهنگی بهزیستی کشور برای این میزان تحت پوشش که مهدکودک ها، زنان بی سرپرست و معلولین را شامل می شود درصدد اجرای برنامه های متنوع فرهنگی است.

یکپارچه سازی متون دینی مهدکودک ها ویژه مربیان رونمایی می شود

سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: مرحله اول اقدامات فرهنگی در خصوص برنامه های مهدکودک است زیرا 14 هزار و 700 مهدکودک و 39 هزار مربی در سطح کشور وجود دارد که در این راستا امور فرهنگی بهزیستی در حال انجام یکپارچه سازی متون دینی مهدکودک ها ویژه مربیان است.

پهلوان اظهار کرد: 8 میلیون کودک در کشور وجود دارد که اگر مربیان خود آموزش های لازم را در خصوص دین داشته باشند می توانند به کودکان انتقال دهند و با این اقدام کودکان که آیندگان جامعه هستند از تربیت مطلوب دینی و فرهنگی برخوردار می شوند.

وی افزود: یکپارچه سازی متون دینی مهدکودک ها ویژه مربیان به زودی در همایش بهزیستی کشور رونمایی می شود و تا پایان سال جاری این متون دیجیتالی می شوند.

وی تاکید کرد: امیدواریم که بتوانیم با اجرای این برنامه ها فرهنگ را در زمینه های مختلف میان جامعه هدف توسعه و گسترش دهیم.

یک میلیارد تومان برای زیارت جامعه هدف بهزیستی اختصاص یافت

سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در خصوص اعزام جامعه هدف برای زیارت امام رضا بیان کرد: سال جاری یک میلیارد تومان برای زیارت امام رضا از محل فعالیت های فرهنگی اختصاص یافته و 5 میلیون تومان نیز استاندارخراسان رضوی برای این امر هزینه کرده است.

وی افزود: 2 میلیارد توان برای سفر 5 هزار نفراز جامعه هدف به کربلا اختصاص یافته که این تعداد تا آخر سال جاری به این سفر مشرف می شوند.

پهلوان در خصوص بودجه فرهنگی نیز عنوان کرد: متاسفانه بودجه ها در این زمینه بسیار ناچیز است به طور مثال اگر بخواهیم سرانه هریک از افراد جامعه هدف را 10 هزار تومان در نظر بگیریم خواهیم دید که این بودجه کفاف اقدامات فرهنگی را نخواهد داد.

20 درصد بودجه فرهنگی بهزیستی تحقق پیدا کرد

سرپرست امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: بودجه فرهنگی بهزیستی کشور برای سال جاری 32 میلیون تومان بوده که از این مبلغ تنها 20 درصد آن تحقق یافته است.

پهلوان ادامه داد: ما از مسئولین و متولیان امر تقاضا می کنیم تا توجه و اهمیت بیشتری نسبت به اعتبارات فرهنگی بهزیستی داشته باشند.

وی در خصوص ضعیف بودن تبلیغات و اطلاع رسانی بهزیستی در زمینه اقدامات فرهنگی بیان کرد: در بندی از قانون جامع حمایت از معلولین اجرای برنامه ویژه معلولین در دو ساعت از هفته آمده است اما این قانون رعایت نمی شود.

وی با بیان اینکه صدا و سیما همکاری لازم را باتوجه به وجود قانون ندارد ادامه داد: ما برای ضبط یک برنامه در صدا و سیما باید 50 میلیون تومان پرداخت کنیم و با این وضعیت نمی توان برنامه های فرهنگی را نیز اطلاع رسانی کرد.