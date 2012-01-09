شیعه امروز بهترین فرصت ممکن در طول تاریخ اسلام را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزالدین رضا نژاد شامگاه یکشنبه در نشست تحلیل وضعیت کنونی شیعه در جهان اظهار داشت: امروز به یمن و برکت انقلاب اسلامی ایران و خون‌های پاک شهیدان، شیعیان در نقاط مختلف دنیا پراکنده هستند و مردم دنیا به اسلام با قرائت اهلبیت(ع) گرایش دارند.



وی گفت : وضعیت کنونی شیعه در طول تاریخ تشیع بی سابقه است، موسسه‌ها و مراکز زیادی در نقاط مختلف دنیا از آن شیعیان است و تنها در جامعه المصطفی این امکان فراهم است که بیش از 15 هزار طلبه غیرایرانی علوم اسلامی و دینی را تحصیل کنند و با بازگشت به کشورهایشان در آن جا تحول ایجاد کنند.



فعالیت جامعه المصطفی در بیش از 50 کشور



رئیس پژوهشکده علوم اسلامی جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: ما در حدود 50 کشور موسسه‌های آموزشی و پژوهشی شیعی داریم و بیش از هزار نفر در موسسه و مراکز آموزشی شیعی در این کشورها در حال تحصیل هستند و در چنین شرایطی ضرورت دارد که ما بتوانیم با زبان روز اسلام با قرائت اهلبیت(ع) را ترویج کنیم.



وی اضافه کرد: برنامه ریزی برای ترویج این معارف، آینده پژوهی، و اشاعه آن در نقاط مختلف دنیا از جمله مسئولیت هایی است که حوزه در این زمینه برعهده دارد.