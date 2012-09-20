"تیم بروفسکی" از فوتبال خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بروفسکی 32 ساله در سال 1996 به تیم فوتبال وردربرمن پیوست و بخش عمده ای از دوران بازیگری خود را در این تیم سپری کرد. وی فصل 09-2008 را در تیم فوتبال بایرن مونیخ سپری کرد و دوباره به برمن بازگشت.

بر پایه گزارش ساکرنت، قرارداد این بازیکن تابستان امسال به پایان رسید اما از سوی مسئولان باشگاه آلمانی پیشنهادی مبنی بر تمدید قرارداد دریافت نکرد. این بازیکن به دلیل مشکل از ناحیه مچ پا تصمیم گرفت به فوتبال خود پایان دهد. بروفسکی 33 بازی ملی در کارنامه خود دارد.

"تیم بروفسکی" که در سال 2004 با وردربرمن به عنوان قهرمانی بوندس لیگا و جام حذفی فوتبال آلمان دست پیدا کرده، گفت: به عنوان یک بازیکن فوتبال لحظات بسیار خوبی را تجربه کرده ام. این لحظات همواره با من خواهند ماند. وردربرمن تیم من است.