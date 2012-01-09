"سازمان لیگ" سازمانی که "سازمان" ندارد/ جانبداری از استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز مدت زمان زیادی نیست که از حرف‌های عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص تغییر برنامه هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر به منظور جلو انداختن دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی می‌گذرد. وی گفت پیش‌تر در برنامه‌ای به اسم "چشم انداز" مشخص کرده بودند که این دیدار می‌بایست در این زمان انجام می‌شده و اعتراض پرسپولیسی‌ها مبنی بر اینکه پس چرا این سازمان برنامه بازی‌های لیگ را اعلام کرده را بی‌اساس خواندند.

سازمان لیگ امروز در تصمیمی عجیب، فینال جام حذفی را به دهه سوم اسفندماه موکول کرده و دلیل آن را برگزاری منظم بازی‌های لیگ عنوان کرده است. اکنون مسئله اینجاست که مگر سازمانی به غیر از سازمان لیگ در کار برنامه ریزی دخل و تصرف دارد که این برنامه‌ها اینچنین دچار دگرگونی می‌شوند؟ یعنی در واقع باید گفت چنانچه تقویم مشخص باشد دیگر دلیلی وجود ندارد که رقابت‌ها این همه دستخوش تغییر شود. ضمن اینکه فینال جام حذفی در مقطع فعلی و از آنجا که یکی از نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان سال آینده مشخص می‌شود، از هر دیداری پراهمیت‌تر است.

بهمن فروتن در خصوص تقویم فوتبال به خبرنگار مهر گفت: در کشورهای صاحب فوتبال، "بامبینی" ها که همان تیم‌های 4 تا 6 ساله هستند هم تقویم ورزشی دارند که آغاز همه بازی‌های یک فصل آن نه تنها به روز، بلکه به ساعت و دقیقه هم در پیش فصل تعیین و مشخص شده است. در فوتبال کشور ما تقویم ورزشی، نه تنها دقیقه و ساعت نمی‌شناسد بلکه با طلوع و غروب خورشید هم کاری ندارد. در حقیقت بازی‌ها هروقت به هروقت است.

عزیزالله محمدی در ارتباط با تقاضای پرسپولیسی‌ها مبنی بر اینکه بازی را به تعویق بیندازند از برنامه مداری و سازمان یافتگی دم زد و اینکه مو لای درز کار نمی‌رود اما بسادگی و با ارائه دلایلی که محکمه پسند نیست بازی فینال جام حذفی را به تعویق انداخت. آیا براستی تقویم در این فوتبال جایگاه دارد یا نه و چگونه است که این برنامه "چشم انداز" سازمان لیگ، آنجا که پای تقاضای پرسپولیسی‌ها در میان بود نمی‌بایست دستخوش تغییر می‌شد اما این بار می‌توان آن را فدای برنامه لیگ کرد.

تیم‌های لیگ برتر انگلستان در هفته‌ای که گذشت 48 ساعت به 48 ساعت با یکدیگر بازی کردند و از آنجا که این مورد در تقویم فوتبال انگلستان درج شده، مربیان بزرگ از جمله سرآلکس فرگوسن و آرسن ونگر، شکست تیم‌های‌شان را پذیرفتند و دم نزدند. با این حال در فوتبال ما برنامه بازی‌ها تغییر می‌کند و هیچ مرجعی هم برای رسیدگی به شکایت باشگاه‌ها وجود ندارد.

آیا این رفتار سازمان لیگ رفتارهای جانبدارانه محسوب نمی‌شود؟ استقلال در حال حاضر از حیث بازیکن در مضیقه است و بازیکنان مصدوم بسیاری در اردوی این تیم به چشم می‌خورد و عقب افتادن این دیدار، بی تردید به نفع آبی پوشان خواهد بود. عزیزالله محمدی نشان داده تا به امروز هر تصمیمی خواسته اتخاذ کرده و پشیزی هم برای نظرات اهالی فوتبال ارزش قائل نبوده و بی تردید برای این کار خود هم دلایلی را مطرح می‌کند که توجیهاتی بیش نیستند.

ممنوعیت استفاده از دروازه بان خارجی قانونی است که فقط در امارات اعمال می‌شود و در هیچ جای دیگر مرسوم نیست اما رئیس سازمان لیگ، آن را در فوتبال ایران اعمال کرد. اگر امروزه بحث دلالی و رسیدگی به مسائل پشت پرده بر سر زبان‌ها افتاده باید موضوع تصمیمات اشتباه سازمان لیگ که خواسته یا ناخواسته به این فوتبال لطمه می‌زند هم مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه یک مرجع تصمصم بگیرد و دادگاهی برای به نقد کشیدن این تصمیمات اشتباه وجود نداشته باشد با قوانین مدنی سنخیت ندارد.

همانطور که در خصوص ممنوعیت استفاده از دروازه بان خارجی اکثر قریب به اتفاق مربیان لیگ، آن را رد کردند این تغییر برنامه‌ها هم چنانچه به رای گیری گذاشته شود، با مخالفت جمعی اهالی فوتبال همراه خواهد بود. سازمان لیگ می‌تواند به تصمیمات اینچنینی و خلق الساعه خود ادامه دهد منوط به اینکه پسوند حرفه‌ای از این سازمان حذف شود.

برعزیزالله محمدی که از کوچکترین اشتباهات کفاشیان هم نمی‌گذرد و بیرحمانه او را به نقد می‌کشد، انتظار می‌رود واقع بینانه به این سئوال پاسخ دهد که آیا سازمان تحت امر او سامان دارد یا خیر؟