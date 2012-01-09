132 هزار کیلوگرم گوشت فاسد در زنجان از چرخه مصرف خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید کرمی افزود: 9 ماهه اول سالجاری 33 هزار و 519 رأس دام به وزن سه میلیون و 750 هزار و 962 کیلوگرم در کشتارگاههای دامی و تعداد پنج میلیون و 804 هزار و 176 قطعه طیور به وزن 12 میلیون و 296 هزار و 307 کیلوگرم در کشتارگاههای طیور تحت نظارت بازرسین اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان کشتار شده است.



وی یادآور شد: از این میزان 132هزار و 533 گیلوگرم گوشت معدوم شده است.

کرمی یادآور شد: در 9 ماهه اول امسال بیش از 196 تن پای مرغ، به ارزش یک میلیارد و 84 میلیون ریال تحت نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان زنجان به کشورهای هنگ کنگ و ویتنام صادر شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان تعداد دام های واکسینه شده در 9 ماهه نخست امسال از سوی اداره مبارزه با بیماریهای دامی را بیش از سه میلیون نوبت سردام اعلام داشت و یادآورشد: از این تعداد بیش ازدو میلیون 899 هزار نوبت سردام ، علیه بیماریهای واگیر دامی و 489 هزار نوبت سر گاو و گوساله و گوسفند و بزعلیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام مایه کوبی شد.

کرمی ادامه داد: طی 9 ماهه نخست سالجاری درزمینه مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی دام نیز روی بیش از 527 هزار نوبت سر دام و شش میلیون و 780 هزار متر مربع جایگاه دام با سموم یارانه دار سمپاشی انجام شده و به بیش از یک میلیون نوبت سر دام داروی ضد انگل خورانده شده است.

وی تعداد نظارت و بازرسی های انجام شده از سوی اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان در9 ماهه نخست امسال را بیش ار 15 هزار مورد اعلام کرد و افزود: با بازرسی های انجام شده از مراکز توزیع ، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی ،10 مورد از متخلفان به مراجع قضایی معرفی و هشت هزار و 22 کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته ضبط و معدوم شده است.