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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

طی 9 ماهه سالجاری/

132 هزار کیلوگرم گوشت فاسد در زنجان از چرخه مصرف خارج شد

132 هزار کیلوگرم گوشت فاسد در زنجان از چرخه مصرف خارج شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: با بررسی های انجام شده طی 9 ماهه امسال 132 هزار و 533 کیلوگرم گوشت به علت بیماریهای مختلف ضبط و از چرخه مصرف خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید کرمی افزود: 9 ماهه اول سالجاری 33 هزار و 519 رأس دام به وزن سه میلیون و 750 هزار و 962 کیلوگرم در کشتارگاههای دامی و تعداد پنج میلیون و 804 هزار و 176 قطعه طیور به وزن 12 میلیون و 296 هزار و 307 کیلوگرم در کشتارگاههای طیور تحت نظارت بازرسین اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان کشتار شده است.  
 
وی یادآور شد: از این میزان 132هزار و 533 گیلوگرم گوشت معدوم شده است.
 
کرمی یادآور شد: در 9 ماهه اول امسال بیش از 196 تن پای مرغ، به ارزش یک میلیارد و 84 میلیون ریال تحت نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان زنجان به کشورهای هنگ کنگ و ویتنام صادر شده است.
 
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان تعداد دام های واکسینه شده در 9 ماهه نخست امسال از سوی اداره مبارزه با بیماریهای دامی را بیش از سه میلیون نوبت سردام اعلام داشت و یادآورشد: از این تعداد بیش ازدو میلیون 899 هزار نوبت سردام ، علیه بیماریهای واگیر دامی و 489 هزار نوبت سر گاو و گوساله و گوسفند و بزعلیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام مایه کوبی  شد.
 
کرمی ادامه داد: طی 9 ماهه نخست سالجاری درزمینه مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی دام نیز روی بیش از 527 هزار نوبت سر دام و شش میلیون و 780 هزار متر مربع جایگاه دام با سموم یارانه دار سمپاشی انجام شده و به بیش از یک میلیون نوبت سر دام داروی ضد انگل خورانده شده است.
 
وی تعداد نظارت و بازرسی های انجام شده از سوی اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان در9 ماهه نخست امسال را بیش ار 15 هزار مورد اعلام کرد و افزود: با بازرسی های انجام شده از مراکز توزیع ، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی ،10 مورد از متخلفان به مراجع قضایی معرفی و هشت هزار و 22 کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته ضبط و معدوم شده است.
کد مطلب 1505150

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