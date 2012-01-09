تاریخ مصرف کیفیت گرای محصولات به اتمام رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، امامی رئیس جایزه مدیریت سبز در همایش مدیریت سبز که پیش از ظهر امروز در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: تولیدکنندگان بایستی چرخه بازگشت به طبیعت را از خود طبیعت یاد گرفته و الگوی عملکردشان در تولید قرار دهند.

وی با بیان اینکه یک عنصر طبیعی همواره با ارزش است، افزود: محصولات و تولیدات صنعت گران نیز باید به گونه ای باشد که پس از تمام شدن تاریخ مصرفش ارزش خود را از دست نداده و همواره با ارزش باشد.

به گفته امامی، در حال حاضر تاریخ مصرف رویکرد کیفیت گرایی تمام شده، زیرا این رویکرد بر پایه نگاه مشتریست و پس از طی مدت زمان مصرف ارزش محصول از بین می رود.

به گفته وی، اکنون زمان توجه به رویکرد سبز است که در این رویکرد همواره این موضوع که مرگ یک مفعول به معنای تولد دوباره آن است، بایستی مدنظر قرار گیرد.

امامی اظهار داشت: محصولات در گذشته تنها با شاخص های مهندسی تحت کنترل بوده اند، ولی از سال 1975 به این سو فرایند تولید محصول هم تحت کنترل قرار می گیرد.

به اعتقاد وی، در حال حاضر نظام کنترل تغییر کرده و رقابت نیز وارد فرایند مدیریت محصول شده است.

رئیس جایزه مدیریت شهر تصریح کرد: از حدود 10 سال گذشته نه تنها فرایند تولید محصول نیز مورد توجه قرار می گیرد، بلکه پیامدهای تولید هم باید مدیریت شود و تولید محصولات سبز بایستی جایگزین تولیدات کیفیت گرا شود.

به گفته وی، مشتری گرایی باتلاقی است که کشور ژاپن آن را به دنیا ارائه کرده است اما در حال حاضر تمام کشورهای به دنبال تولید محصولات سبز هستند و در کشور ما نیز باید این رویکرد جا بیفتد، البته این فرایند یک پروسه 10 یا 15 ساله است و نمی توان انتظار داشت به یک باره تمام محصولات کشور مسائل زیست محیطی را رعایت کنند.