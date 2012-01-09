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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

آجرلو عنوان کرد:

110 اثر تجسمی به دبیرخانه جشنواره تولیدات مراکز استانی ارسال شد

110 اثر تجسمی به دبیرخانه جشنواره تولیدات مراکز استانی ارسال شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری استان البز گفت: حوزه هنری استان البرز با 110 اثر تولید شده توسط هنرمندان تجسمی، در جشنواره تولیدات مراکز استانی شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد هنرهای تجسمی، آثار فاخر هنری تولید شده توسط هنرمندان عکاس،‌گرافیست، نقاش، تصویرساز و کاریکاتوریست را به دبیرخانه تخصصی تجسمی جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال کرد.

اسماعیل آجرلو معاون فرهنگی حوزه هنری استان البز در این زمینه گفت: این آثار، منتخبی از تولیدات هنرمندان جوان استان البرز در کارگاه‌ها و جشنواره‌های برگزار شده از سوی حوزه هنری این استان است که جهت رقابت در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی به دبیرخانه ارسال شده است.

وی ادامه داد: هنرمندان جوان استان البرز با تولید آثار فاخر و ارزشی در بخش‌هائی چون عکس، کاریکاتو، گرافیک، تصویرسازی و نقاشی و شرکت در جشنواره‌های مختلف موفق به کسب مقام شده‌اند و گزیده‌ای از این آثار در جشنواره تولیدات مراکز استانی به رقابت خواهند پرداخت.
 

کد مطلب 1505163

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