110 اثر تجسمی به دبیرخانه جشنواره تولیدات مراکز استانی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد هنرهای تجسمی، آثار فاخر هنری تولید شده توسط هنرمندان عکاس،گرافیست، نقاش، تصویرساز و کاریکاتوریست را به دبیرخانه تخصصی تجسمی جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال کرد.
اسماعیل آجرلو معاون فرهنگی حوزه هنری استان البز در این زمینه گفت: این آثار، منتخبی از تولیدات هنرمندان جوان استان البرز در کارگاهها و جشنوارههای برگزار شده از سوی حوزه هنری این استان است که جهت رقابت در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی به دبیرخانه ارسال شده است.
وی ادامه داد: هنرمندان جوان استان البرز با تولید آثار فاخر و ارزشی در بخشهائی چون عکس، کاریکاتو، گرافیک، تصویرسازی و نقاشی و شرکت در جشنوارههای مختلف موفق به کسب مقام شدهاند و گزیدهای از این آثار در جشنواره تولیدات مراکز استانی به رقابت خواهند پرداخت.
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