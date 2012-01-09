به گزارش خبرنگار مهر، نرخ جدید بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا چند هفته ای است که نگرانیهایی را در شورای شهر تهران ایجاد کرده تا آنجا که دو هفته ای طرح آن در صحن شورا به تاخیر افتاد و برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای عمران و اجتماعی رفت.

کمیسیون عمران به افزایش قیمتها رای نداد

حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران یکی از مخالفان جدی این لایحه که بارها در خصوص افزایش نجومی این نرخ ها در صحن تذکر داده بود در خصوص نتایج بررسی های کمیسیون عمران به مهر می گوید: اعضای کمیسیون عمران بیش از دو ساعت در خصوص جزئیات این لایحه بحث و تبادل نظر کردند و در انتها کمیسیون به این نتیجه رسید که هیچ افزایشی در بهای خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا نداشته باشیم.

تاکید بر رایگان بودن قطعه هنرمندان

او ادامه می دهد: پرداخت 50 درصدی هزینه ها برای ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و نام آوران نیز مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار نگرفت و اعضا خواستار رایگان ماندن این خدمات بودند.

اعضای شورا در حالی برعدم افزایش قیمت ها در بهشت زهرا تاکید دارند که معاون خدمات شهری شهرداری تهران می گوید: استدلال‌های شهرداری تهران درباره نرخ‌های پیشنهاد شده در لایحه منطقی است.



او در خصوص رایگان بودن قبور برای هنرمندان می گوید: به رایگان بودن قبور اعتقاد نداشتیم و اکنون نیز، به این موضوع اعتقاد نداریم؛ بنابراین پیشنهاد ما در این لایحه، درنظرگرفتن تخفیف برای این گروه‌ها است.

آرامش بهشت زهرا را بر هم نزنید

با وجود آن که این لایحه همچنان در صحن مطرح نشده است و بر اساس سخنان شکیب اعضا نیز موافقتی با این نرخ ها ی پیشنهادی ندارند حبیب کاشانی عضو دیگر شواری شهر از اجرایی شدن قیمتهای این لایحه دربهشت زهرا خبر می دهد و می گوید: گزارشاتی به شورا رسیده است که نرخ جدید قبور قبل از تصویب در حال اجرایی شدن است.

او با بیان این که هیچ دوره مدیریتی مردم اینگونه از برخوردهای مدیران بهشت زهرا ناراضی نبودند. افرادی که به بهشت زهرا مراجعه می کنند خود داغدیده عزیزی هستند و نباید با برخوردهای نادرست غم آنها را زیادتر کرد.

کاشانی با بیان اینکه محیط بهشت زهرا باید آرام باشد، افزود: نباید آرامش مردم را در این مکان بگیریم. همچنین بهشت زهرا نیازی به سنگفرش و آسفالتهای چندباره ندارد و نباید از پول بیت المال اینگونه هزینه کرد.

اما نرخ های پیشنهادی شهرداری که سبب اعتراض اعضای شورای شهر شده است چیست؟ براساس این لایحه کفن و دفن شهدا، اهدا کنندگان عضو، کودکان تا هفت سال، کارکنان سازمان تمام وقت و بازنشستگان بهشت زهرا(س) رایگان است. همچنین کفن و دفن کارکنان تمام وقت شهرداری تهران و واحدهای تابعه و خانواده کارکنان سازمان بهشت زهرا(س)،نام آوران ، ورزشکاران،هنرمندان و مداحان در قطعات غیر جاری حداکثر تا 50درصد تخفیف است.

رزرو 500 هزار تومانی در قطعات جاری/ 7.5 میلیون در فاز 2

بر اساس این لایحه رزرو هر طبقه از قبور قطعه جاری(قطعه روز که عمده دفن در آن انجام می پذیرد) به مبلغ 5 ملییون ریال است. همچنین رزرو و دفن در هر طبقه از قبور فاز 3 به مبلغ 15 میلیون ریال ،هر طبقه از قبور فاز 2 به جهت تنوع قطعات این فاز و نوع خدمان از مبلغ 27 میلیون 500 هزار ریال تا 75 میلیون ریال است و هر طبقه از قبور فاز 1 نیز 150 میلیون ریال است.



منظور از فاز یک قطعات 1 تا 12، فاز دو قطعات 202 تا 258 و فاز سه قطعات 301 تا 320 است.

آرامگاه خانوادگی 150 تا 200 میلیون تومان

شهرداری تهران برای آرامگاه خانوادگی باز با تعداد 10 قبر مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون ریال و با تعداد 10 قبر سه طبقه به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون ریال با تعداد 25 تا 24 قبر سه طبقه به مبلغ 2 میلیارد ریال پیشنهاد داده است .

حمزه شیکب در این رابطه می گوید: افزایش قیمت قبور خانوادگی به اندازه ای زیاد است که آنها برای خانه های خود در زمان حیات نیز چنین پولی بابت خانه هایشان پرداخت نکرده اند.

هزینه کفن و دفن 200 هزار تومان / آمبولانس خصوصی 85 هزار تومان

هزینه تغسیل و تکفین و تدفین و حمل جسد با آمبولانس 4 متوفی در سال جاری 2 میلیون ریال است ودر صورت در خواست آمبولانس خصوصی برای متوفی 450 هزار ریال است. همچنین هزینه حمل متوفی در تهران با آمبولانس عمومی 400 هزار ریال و آمبولانس خصوصی 850 هزار ریال است.

قرار بود یکشنبه این هفته بررسی پیشنهادات شهرداری در جلسه شورا بررسی شود که نوبت به طرح آن نرسید و فردا اعضای شورای شهر در رابطه با این نرخ ها تصمیم نهایی را می گیرند.