دبیرخانه نانوتکنولوژی کشورهای اسلامی در پژوهشگاه مواد و انرژی گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر­خانه شبکه نانوتکنولوژی کشورهای اسلامی با حضور عطا الرحمان رئیس شبکه نانو تکنولوژی جهان اسلام در پژوهشگاه مواد و انرژی گشایش یافت.

عطا الرحمان در مراسم گشایش این شبکه در پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: توانمندی­ها و قابلیت­های کشور ایران از نظر پیشرفت در علم نانو تکنولوژی و فعالیتهای تحقیقاتی در کشورهای اسلامی قابل توجه است.

رئیس شبکه نانوتکنولوژی جهان اسلام مستقر در پاکستان ادامه داد: توجه به این توانمندی ها و قابلیتها و پیشرفتها موجب شده که ایران را انتخاب کنیم.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به نقاط ضعف و قوتی که در کشورهای اسلامی وجود دارد می توان از قابلیتهای کشور جمهوری اسلامی ایران برای سایر کشورهای اسلامی استفاده کرد.

می توان بستری برای هم افزایی در علم و تحقیقات نانو تکنولوژی به جود آورد

رئیس شبکه نانوتکنولوژی جهان اسلام افزود: همچنین با کمک قابلیتها می توان بستری برای هم افزایی در علم و تحقیقات نانو تکنولوژی برای بشریت به وجود آورد.

عطا الرحمان یادآور شد: یکی از دلایل پیشرفت ایران در زمینه نانوتکنولوژی، تعداد مقالات دانشمندان ایرانی و تولید دانش آن است که این مقالات در سطح بین المللی برجسته است.

در پایان مراسم یادشده، پروفسور عطا الرحمان و هیئت همراه از مجموعه پژوهشگاه مواد و انرژی بازدید کردند.