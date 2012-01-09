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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

دبیرخانه نانوتکنولوژی کشورهای اسلامی در پژوهشگاه مواد و انرژی گشایش یافت

دبیرخانه نانوتکنولوژی کشورهای اسلامی در پژوهشگاه مواد و انرژی گشایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: دبیرخانه نانو تکنولوژی کشورهای اسلامی(کامستک) در راستای اهداف تحقیقاتی در پژوهشگاه مواد و انرژی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر­خانه شبکه نانوتکنولوژی کشورهای اسلامی با حضور عطا الرحمان رئیس شبکه نانو تکنولوژی جهان اسلام در پژوهشگاه مواد و انرژی گشایش یافت.

عطا الرحمان در مراسم گشایش این شبکه در پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: توانمندی­ها و قابلیت­های کشور ایران از نظر پیشرفت در علم نانو تکنولوژی و فعالیتهای تحقیقاتی در کشورهای اسلامی قابل توجه است.
 
رئیس شبکه نانوتکنولوژی جهان اسلام مستقر در پاکستان ادامه داد: توجه به این توانمندی ها و قابلیتها و پیشرفتها موجب شده که ایران را انتخاب کنیم.
 
این مسئول اضافه کرد: با توجه به نقاط ضعف و قوتی که در کشورهای اسلامی وجود دارد می توان از قابلیتهای کشور جمهوری اسلامی ایران برای سایر کشورهای اسلامی استفاده کرد.
 
می توان بستری برای هم افزایی در علم و تحقیقات نانو تکنولوژی به جود آورد
 
رئیس شبکه نانوتکنولوژی جهان اسلام افزود: همچنین با کمک قابلیتها می توان بستری برای هم افزایی در علم و تحقیقات نانو تکنولوژی برای بشریت به وجود آورد.
 
عطا الرحمان یادآور شد: یکی از دلایل پیشرفت ایران در زمینه نانوتکنولوژی، تعداد مقالات دانشمندان ایرانی و تولید دانش آن است که این مقالات در سطح بین المللی برجسته است.
 
در پایان مراسم یادشده، پروفسور عطا الرحمان و هیئت همراه از مجموعه پژوهشگاه مواد و انرژی بازدید کردند.
کد مطلب 1505174

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