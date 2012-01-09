بهره برداری از 1100 هکتار از اراضی پایاب سد آیدوغموش میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با اشاره به بهره برداری هزارو 190 هکتار از اراضی پایاب سد آیدوغموش به صورت بارانی و 60 هکتار به صورت سیستم آبیاری قطره ای گفت: در حال حاضر 717 هکتار از اراضی به صورت قطره ای با پیشرفت فیزیکی 55 درصد و 414 هکتار نیز با سیستم بارانی با پیشرفت فیزیکی 40 درصد توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در دست اجرا است.



محمدیان هدف اصلی طرح را تبدیل اراضی دیم به آبی در گستره ای بالغ بر 15 هزار هکتار اراضی پایاب به صورت ناخالص، تامین آب مطمئن برای توسعه کشاورزی پایدار در منطقه، و استفاده بهینه از منابع آب و خاک وهمچنین ایجاد اشتغال برای اهالی منطقه برشمرد.

وی با اشاره به تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و اثرات جانبی این طرح گفت: با برنامه ریزی انجام یافته و در صورت تامین اعتبارات مورزد نیاز، تاپایان برنامه پنجم توسعه حدود 12 هزار هکتار از اراضی پایاب سد آیدغموش میانه زیرپوشش آبیاری بارانی و سه هزار هکتار نیز زیر پوشش آبیاری قطره ای قرارخواهند گرفت که با اتمام کامل طرح شاهد افزایش چشمگیر درآمدهای اهالی 24 روستا، رونق اقتصادی منطقه و همچنین بالابردن عملکرد تولید محصولات کشاورزی و افزایش اشتغال و صنایع جانبی وابسته وجلوگیری از مهاجرت روستائیان خواهیم بود .



محمدیان همچنین از برنامه ریزی اجرای 234 هزار هکتارآبیاری تحت فشار در پایاب 153 سد و چاههای فعال استان تا آخر برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: با اجرای این طرحها حدود 20 درصد از اراضی دیم استان به آبی تبدیل شده و ضمن ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی راندمان تولید نیز افزایش خواهد یافت .



وی از برنامه ریزی های انجام یافته برای احداث جاده های دسترسی بین مزارع در سطح استان خبر داده و گفت: با تامین اعتبارات ملی اعتبارات تملک دارایی مورد نیاز طرح، و توزیع بین شهرستانی، فرمانداران با توجه به اهمیت موضوع اعتبار لازم را برای احداث جاده های دسترسی بین مزارع در بودجه سالانه مشابه اعتبارات استانی به صورت پایدار منظور کنند تا ضمن کاهش هزینه های تولید و سهولت امکان دسترسی نیروهای انسانی و مکانیکی تولیدی بخش کشاورزی به عرصه تولید، محصولات تولیدی بدون ضایعات در حمل و نقل آسان و کم هزینه به دست مصرف کنندگان برسد