دستگیری 7 نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر اینکه افرادی با تشکیل یک باند شرارت در منطقه مشکین دشت کرج ضمن ایجاد رعب و وحشت و حمل سلاح سرد از قبیل قمه، شمشیر و غیره، با یکسری اقدامات هنجار شکنانه موجب سلب آسایش و آرامش اهالی منطقه شده اند، پیگیری موضوع بطور ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان البرز قرار گرفت.

ماموران با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله وارد عمل شده و دو اکیپ از ماموران زبده با انجام تحقیقات محلی و چندین روز کار اطلاعاتی در نهایت پاتوق ها، مخفیگاه ها، محل سکونت و مسیرهای تردد افراد اراذل و اوباش را شناسایی و پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع به مناطق مورد نظر اعزام شدند.

ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از هماهنگی با مقام قضایی پس از چند ساعت کار عملیاتی و مراقبت های ویژه در نهایت یکی از متهمان به نام «شاهین» را در خیابان شهید بهشتی کرج دستگیر و طی یک عملیات غافلگیرانه شش نفر متهم دیگر را در مخفیگاهشان در شهرک بعثت شناسایی و دستگیر کرده و از آنها چهارقبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.



متهمان دستگیر شده پس از انتقال به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، در بازجویی های ماموران به جرم خود مبنی بر شرارت و زورگیری و ایجاد رعب و وحشت در بین اهالی منطقه مشکین دشت کرج اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

