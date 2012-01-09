نمایشگاههای فروش بهاره در شهرستانهای خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار اظهارکرد: با توجه به برنامه های تنظیم بازار شب عید و لزوم برنامه ریزی به منظور عرضه مناسب کالاها و رعایت قیمت ها در بخش های مختلف اقتصادی، این نمایشگاه ها در سطح استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های متنوعی برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این نمایشگاه ها با توجه به لزوم تداوم توزیع و ثبت شرایط بازار و با هدف کمک به جریان عرضه کالاهای پر مصرف خانوار و تنظیم بازار و نیز همراهی با تولیدکنندگان جهت عرضه مستقیم محصولات تولیدی، در همه شهرهای بزرگ و شهرستان های استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاههای فروش بهاره در سال جاری با تنوع کالایی بیشتری نسبت به نمایشگاههای گذشته برگزار می شود، افزود: در نمایشگاههای مزبور گروههای مختلف کالایی از جمله مواد غذایی، پوشاک، محصولات سلولزی و بهداشتی، مواد پروتیئنی با حدود 15 درصد کمتر از قیمت بازار عرضه می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اصلی ترین مأموریت شورای نظارت و کنترل بازار استان را پاسخ به مصرف کنندگان دانست.

صفرزاده اظهار داشت: این شورا به تمامی اتفاقات و موارد بازار حساس بوده و نوسانات قیمت و موجودی کالاهای اساسی را به صورت روزانه رصد می کند.

وی تصریح کرد: نگاه جامع و کامل به حقوق مصرف کننده مهمترین اولویت شورای نظارت و کنترل بازار است.

صفرزاده با تاکید بر اینکه دولت یارانه ویژه‌ای برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته و ذخیره سازی سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید آغاز شده، افزود: حسب اعلام ستاد تنظیم بازار کل کشور یارانه ویژه‌ای برای تنظیم بازار شب عید در خصوص سیب، پرتقال و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در نظر گرفته شده است.