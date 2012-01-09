حوزه هنری آذربایجان شرقی از بهترین فیلم دینی تجلیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام خدایی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: برگزاری همایش استانی سیب دهم اتفاقی بسیار مبارک و برخاسته از پویایی سینما در استان است و حوزه هنری به منظور معرفی برترین نگاه دینی مصمم است تا در این همایش جایزه بهترین نگاه دینی را به یک اثر تقدیم کند.

خدایی گفت: تعریف هنر دینی در جامعه هنری نیازمند بازنگری اساسی است و منویات مقام معظم رهبری در خصوص هنر دینی می تواند منشور عمل هنرمندان و مسئولین امر باشد.



وی ادامه داد: نگاه شعاری و ریاکارانه به هیچ وجه در سینمای دینی مطلوب نیست و دین به عنوان عنصری جاری و ساری در زندگی باید جایگاهی منطقی، باورپذیر و کاربردی در آثار هنری داشته باشد.



سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی تشریح کرد: هنر دینی می بایستی برخاسته از دل و معرفت هنرمند باشد و سیاست نهادی فرهنگی در این حوزه باید از سفارش به سوی حمایت تغییر مسیر دهد.



خدایی با اشاره به حجم قابل توجه تولیدات تصویری حوزه هنری حضور فیلم های کوتاه شامل آثار داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی را در این همایش ستود و گفت: در کنار توجه به محتوا، کمیت و استاندارد سازی آثار سینمای کوتاه ایجاد نگرشی صحیح و حرفه ای در مراحل تهیه و تولید فیلم های کوتاه، بلند و نیمه بلند باید مدنظر مسئولان امر قرار گیرد.



وی افزود: حوزه هنری استان آذربایجان شرقی مصمم است تا پایان سال 90 نسبت به آغاز ساخت چندین فیلم اقدام کند که اخبار آن به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

