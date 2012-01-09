مراسم برداشت محصول "سقای ورزقان" در فهرست میراث ناملموس ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی با اعلام این خبر افزود: رسم آغاز برداشت محصولات کشاورزی یکی از آیین های مربوط به فعالیت های تولیدی در امور کشاورزی است که در چند روستای آذربایجان شرقی برگزار می شود.



وی تصریح کرد: این مراسم یکی از برجسته ترین جاذبه های فرهنگی و مردم شناختی روستای سقای شهرستان ورزقان است که در صورت معرفی به همراه آثار تاریخی روستا در جذب گردشگر می تواند بسیار مفید باشد.



محمدی گفت: یکی دیگر از ارزشهای شاخص این رسم این است که در طول تغییرات فرهنگی سریعی که این سالها بر روستاها حاکم بوده توانسته به عنوان میراث فرهنگی همچنان به حیات خود ادامه دهد.



وی با اشاره به نحوه برگزاری این مراسم گفت: آیین و رسم آغاز برداشت محصول در روستای سقای همه ساله در نیمه های تیرماه در پنجشنبه نزدیک به آن برگزار می شود که دو روز مانده به زمان برگزاری، موذن با خواندن مناجات و اشعار مردم روستا را برای برپایی رسم

فرا می خواند.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: مردم روستا با شنیدن فراخوان موذن تدارک و آمادگی های لازم را می بینند که پختن نان محلی و دعوت از عزیزان سفرکرده به خارج از روستا از جمله این اقدامات به شمار می رود.



به گفته محمدی، در روز موعود خانواده ها با لباس های تازه و نو گروه گروه به میعادگاه که پای کوه مقدس پیر سقا واقع در جنوب روستا روانه می شوند که حرکت آنان در مسیر روستا تا میعادگاه یکی از مراحل جذاب و دیدنی این آیین کهن است.



وی تصریح کرد: هرکس در کنار اجاق های سنتی خود جا می گیرد و وسایل را گوشه ای می نهد و مراسم تا بعد از ظهر به طول می کشد که از فردای برگزاری مراسم مردم روستا شروع به برداشت محصولات کشاورزی خود می کنند.



محمدی همچنین با اشاره به تاریخچه و قدمت این آیین اظهار داشت: اهالی روستا در رابطه با پیشینه این رسم می گویند این آیین را آنان از آبا و اجدادشان به ارث برده اند اما آنچه که معلوم است تقدس کوه و زیارت آن و برگزاری آیین شکر و سپاسگزاری در این روستا قدمت زیادی دارد.



رییس شورای ثبت آثار تاریخی استان یادآور شد: همچنین آثار تاریخی به جا مانده از گذشته که بنا به مستندات باستان شناسی مربوط به پیش از اسلام بوده حکایت از کهن بودن روستا دارد.



محمدی با بیان اینکه در روستای ینگجه از توابع شهرستان ورزقان نیز چنین رسمی همه ساله ازسوی مردم روستا برگزار می شود، تاکید کرد: پژوهش مرم شناختی این مناطق به عنوان یک روستای ویژه کمک بیشتری به شناخت این رسم و سایر جلوه های فرهنگی روستای سقای

می کند.



وی تصریح کرد: بی شک مردم خود روستا در زنده نگه داشتن این رسم به یادگار مانده از اجدادشان کوشا بوده اند که ثبت ملی این میراث معنوی می تواند در حفظ و زنده نگهداشتن آن بسیار تاثیرگذار باشد.



محمدی با تاکید بر اینکه مواریث فرهنگی و معنوی به عنوان یادگارهای روزگار کهن نباید به فراموشی دچار شوند، اظهار امیدواری کرد: با ثبت ملی این مراسم و معرفی آن و همچنین سایر آثار تاریخی روستای سقای، می توانیم شاهد جذب هرچه بیشتر گردشگری فرهنگی به این مناطق باشیم.



گفتنی است، 25 اثر تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در چهارمین همایش ملی شورای سیاست گذاری ثبت میراث فرهنگی در جزیره قشم در فهرست آثار ملی ثبت شد، که شامل 10 پرونده از محوطه های تاریخی، پنج بنای تاریخی، پنج اثر طبیعی و پنج اثر معنوی و ناملموس می شود.