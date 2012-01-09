رقیب جدید نتانیاهو را بشناسید/ مجری مشهور در حزب مخالف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "یائیر لابید" مجری مشهور شبکه تلویزیون رژیم صهیونیستی روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد فعالیت رسانه ای خود را جهت نامزدشدن برای انتخابات کنیست ترک خواهد کرد.

تحلیلگران معتقدند ورود وی به صحنه سیاسی چالشی جدی برای نخست وزیر فعلی و دیگر شخصیتهای میانه و چپ صهیونیست محسوب می شود.

یائیر لابید 48 ساله پسر وزیر دادگستری سابق است که خود را یک سیاستمدار میانه رو نشان می دهد. برخی احتمال می دهند وی به عضویت حزب کادیما (از احزاب مخالف نتانیاهو) به ریاست "زیپی لیونی" درآید و یا خود حزبی جدید را تشکیل دهد.



زیپی لیونی - نتانیاهو - یائیر لابید

شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی روز گذشته بیانیه ای را از سوی این مجری مشهور منتشر کرده بود که طی آن وی به روسای خود اعلام کرد در نظر دارد پس از سه سال فعالیت به عنوان گوینده اخبار تا آخر هفته جاری از این کار کناره گیری کرده و برای حضور در انتخابات پارلمانی جدید نامزد شود. در این بیانیه اشاره ای به تمایل وی برای تشکیل حزب جدید و یا حضور در احزاب موجود نشده است.

خاطر نشان می شود لابید از اوایل دهه 90 میلادی به عنوان مجری یکی از برنامه های گفتگوی شبانگاهی در بین مخاطبان معروف شد. نتایج یک نظرسنجی انجام شده طی ماه گذشته نشان می دهد که هر حزب سیاسی به ریاست وی می تواند در انتخابات پارلمانی تعداد کرسی را بدست آورد که این حزب را در جایگاه دومین حزب بزرگ کنیست قرار دهد. این بدان معنا خواهد بود که لابید با توجه به این تعداد کرسی می تواند برای احراز نخست وزیری نامزد شود و یا رهبری مخالفان را به دست گیرد.

به گزارش القدس العربی، رسانه های اسرائیلی از لابید به عنوان جانشین احتمالی لیونی در حزب کادیما یاد می کنند. پدر لابید که فوت کرده پیش از این ریاست حزب میانه رو "شینو" را برعهده داشت که البته هم اکنون وجود ندارد.

خاطرنشان می شود انتخابات پارلمانی آتی در فلسطین اشغالی در سال 2013 برگزار می شود. اما برخی معتقدند نتانیاهو شاید برای کنار زدن رقبایش و فرصت ندادن به آنها جهت نخست وزیری، موعد انتخابات را به جلو اندازد.