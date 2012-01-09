به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سامانه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز دوشنبه جمعی از مردم وفادار قم، اساتید و فضلای حوزه علمیه در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار سخنان مهمی در خصوص بصیرت و صبر ملت و مسئولان و ایستادگی آنان در مقابل فشار مستکبران و نیز اهمیت انتخابات پیش رو بیان کردند.

ایشان در خصوص موضوع انتخابات تاکید کردند: با تجربه ای که از رفتار مردم و اعتمادی که به لطف الهی دارم، پیش بینی میکنم به فضل الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از بیانات خود تصریح کردند: زنجیره اقتدار ملت از دو عامل به هم پیوسته تشکیل شده است؛ یکی تصمیم قاطع نظام جمهوری اسلامی بر عدم انحراف و ایستادگی در مقابل زورگویی ابرقدرتها و دوم، حضور هوشمندانه و مصممانه مردم وفادار.

ایشان همچنین در خصوص تحولات اخیر جهانی و فشار نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به بحث تحریم تاکید کردند: امروز در شرایط «شعب ابی طالب» نیستیم؛ در شرایط «بدر» و «خیبر» هستیم. ملت ما نشانه های پیروزی را به چشم دیده و بسیاری از مراحل پیروزی با سرافرازی دست پیدا کرده است.

مشروح بیانات مهم رهبر انقلاب در این دیدار متعاقبا منتشر خواهد شد.