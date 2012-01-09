دستگاه دیپلماسی غرب کاملا احساسی با مسائل برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن قشقاوی با حضور در برنامه کنکاش شبکه جهانی جام جم با بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادهای منطقه ای و بین المللی دلایل تشدید فشارهای غرب علیه جمهوری اسلایم ایران را بررسی و با اشاره به سخنان و رفتار ضد و نقیض غربی ها در چند روز گذشته درباره تقابل با ایران و تحریم کردن کشورمان اظهار داشت: اتحادیه اروپا اکنون با مشکلات فراوان اقتصادی و پولی و ارزی مواجه است و از طرفی مشکل تکنیکی فراوانی برای عملی سازی تحریم نفت ایران دارد که صدها میلیون دلار هزینه به کشورهای بحران زده ایتالیا، اسپانیا و یونان تحمیل می کند حال چگونه می خواهد تحریم علیه ایران اسلامی را عملی سازد، خودشان هم نمی دانند.

معاون امور مجلس وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران قابل انزوا نیست خاطر نشان کرد: به گفته خود غرب یها حجم اقتصادی ایران در رده های شانزدهم تا هیجدهم جهان با انعطاف و شاخص های فراوان قرار دارد و از جنبه های مختلف معدنی، کشاورزی و صنعتی از حجم مالی بالایی برخوردار است. حال چگونه این حجم اقتصادی آن هم بعد از 32 سال تحریم و مقاومت جانانه مردم ایران قرار است منزوی شود خود آنها هم نمی دانند جرا که خود به انی نتیجه رسیده اند که مسیر برخورد و تقابل با ایران مسیر درستی نیست.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان با بررسی گزینه های مختلف نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران به گزینه نظامی اشاره کرد و گفت: وزیر دفاع آمریکا در اخرین سخنان خود توقف روند هسته ای شدن ایران را ناممکن دانسته و گفته تنها ممکن است چند ماه تاخیر در آن ایجاد شود اما متوقف نخواهد شد. این سخنانی یعنی اینکه غرب هم اکنون عملا هیچ گزینه ای علیه ایران اسلامی ندارد و در همه زمینه ها با شکست مواجه شده است چرا که ما هسته ای شده ایم و تمام این حرکات فقط جنگ روانی، تشویش اذهان عمومی، ایجاد نارضایتی و تحریک مردم علیه حکومت و فضاسازی برای متشنج کردن اوضاع هدف غرب را شامل می شود.

قشقاوی ایران را کشوری تاثیرگذار و تعیین کننده در دیپلماسی بین المللی و جهانی و سیاست خارجی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا توصیف کرد و افزود: از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انتخابات در آمریکا به ویژه ریاست جمهور حول محور چگونگی برخورد با ایران و برنامه های سیاست خارجی علیه جمهوری اسلامی می چرخد و رئیس جمهور آمریکا در تشریح برنامه های خود برای تقابل و یا گفتگو با ایران انتخاب می شود و ضعیف و منزوی بودن ایران هم تبلیغاتی بیش نیست.

معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خارجه کشورمان درباره گفتگو و مذاکره با گروه 1+5 و دیدگاه های مسئولان دستگاه دیپلماسی و سیاست جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اگر چه غرب ابتدا سعی کرده حوزه ها و محورهای مذاکره را محدود و با فشار و قدرت گفتگو مذاکره کند اما ایران اسلامی هیچگاه موضعی علیه گفتگوها و مذاکرات نگرفته و همواره برای گفتگو اعلام آمادگی کرده و دلیل آن هم شفاف بودن و غیر نظامی بودن فعالیت هسته ای ایران است.

وی در پایان خطاب به غربی ها گفت: اگر چه سیاست های غرب در سال جاری تشدید فشارها است و آنها در مسیر تقابل هستند اما این را هم بدانند که حقیقت کتمان نمی ماند و آنها باید در دنیا دیگران را ببینند و صدای آنها را بشنوند در آفریقا، خاورمیانه، اروپا و خود آمریکا صداهای حق طلبانه را بشنوند و بپذیرند که دنیا همیشه به کام آنها نمی چرخد.