7800 نفر در واحد ارشاد دادگستری مازندران مشاوره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حبیب الله قاسم پور گنجی گفت: آذر ماه سالجاری، در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری مازندران، هفت هزار و 382 نفر بصورت حضوری و 465 نفر از طریق تماس تلفنی با 129 مشاوره شدند.

وی ادامه داد: برای 34 نفر که توان مالی خوبی نداشتند وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

قاسم پور گنجی افزود: 748 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی، بر اساس جدول زمانبندی جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کردند.

مازندران سه میلیون و 60 هزار نفر جمعیت دارد.