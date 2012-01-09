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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

قاسم پور گنجی:

7800 نفر در واحد ارشاد دادگستری مازندران مشاوره شدند

7800 نفر در واحد ارشاد دادگستری مازندران مشاوره شدند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران گفت: هفت هزار و 382 نفر به صورت حضوری و 465 نفر از طریق تماس تلفنی در واحدهای ارشاد دادگستری مازندران مشاوره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حبیب الله قاسم پور گنجی گفت: آذر ماه سالجاری، در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری مازندران، هفت هزار و 382 نفر بصورت حضوری و 465 نفر از طریق تماس تلفنی با 129 مشاوره شدند.

وی ادامه داد: برای 34 نفر که توان مالی خوبی نداشتند وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

قاسم پور گنجی افزود: 748 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی، بر اساس جدول زمانبندی جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کردند.

مازندران سه میلیون و 60 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1505227

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