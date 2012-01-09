دوره های آموزشی مهارتهای زندگی ویژه کارگران در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی ظهر دوشنبه در جمع فرهنگیان این شهرستان در سالن شهید کفایی اظهار داشت: دوره های آموزشی با محوریت خانواده و مهارت های زندگی سال گذشته برای 900 نفر از کارگران برگزار شد و امسال نیز قرار است هزار نفر از کارگران این شهرستان تا پایان بهمن ماه امسال در این کلاسهای آموزشی شرکت کنند.

وی افزود: دوره طرح رحمت کارگری به مدت سه هفته در سالن شهید کفایی برای 700 نفر از کارگران کارخانه چینی تقدیس گناباد برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: طبق تحقیقات انجام شده بیشتر طلاق ها در سطح کشور در دو یا سه سال اول زندگی اتفاق افتاده که مهمترین عامل آن عدم شناخت مهارت های زندگی معرفی شده است.

وی افزود: مهارت های زندگی از ضرورت های مورد نیاز برای هر فردی است و برای بهتر شدن عملکرد نهاد خانواده که قرار است سالها کارکردهای زیادی در حوزه فردی و اجتماعی از خود به نمایش گذارد آشنایی بیشتر با مهارت های زندگی ضرورت دارد.

وی بیان کرد: در شش ماهه اول سال 1389 از هر 14 ازدواج یک طلاق و در شش ماهه دوم این سال از هر 17 ازدواج یک طلاق در گناباد و مناطق اطراف آن ثبت شده است.

فاطمی گفت: بر این اساس تمامی وزارتخانه ها دستور برگزاری دوره های آموزشی مختلف با محوریت خانواده و مهارت های زندگی را در سطح کشور ابلاغ کرده و این مبحث را در حوزه کارگری به عنوان طبقه محروم جامعه نیز مورد توجه قرار داده اند.