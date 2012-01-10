خرید آثار هنری فقط از اکسپوهای دارای مجوز امکان پذیر است

محمود شالویی درباره آیین نامه خرید آثار هنری از محل بودجه تصویب شده این وزارتخانه به خبرنگار مهر گفت: آیین نامه خرید آثار ابلاغ شده و فهرست نگارخانه ها از طریق سایت رسمی مرکز تجسمی به دستگاه های ذیربط معرفی شده است. اما با توجه به فرصت مناسبی که دستگاه ها در اختیار دارند، انتظار تعجیلی وجود ندارد، چون تا تیرماه سال آینده این فرصت را دارند.

مدیر موزه هنرهای معاصر تهران به موسسات و گالری‌های خصوصی که قصد دارند اکسپو برگزار کنند این نوید را داد که می‌توانند درخواست خود را کتبا به مرکز امور تجسمی ارشاد ارائه دهند و به راحتی به دنبال برپایی برنامه فروش خود باشند.

وی افزود: سه مسیر برای عملیاتی شدن این امر پیش بینی شده است. یکی خرید از طریق نگارخانه های دارای مجوز، دیگری از طریق اکسپوها و حراج آثار هنری که دارای مجوز از مرکز هنرهای تجسمی هستند و سوم سفارش خرید اثر از طریق شورای مستقر در این مرکز.

شالویی بیان کرد: نگارخانه ها و بخش خصوصی که تمایل به برگزاری اکسپو و حراج آثار هنری داشته باشند، درخواستی به مرکز هنرهای تجسمی می دهند، که با موافقت و نظارت مرکز این امر محقق می شود و در حال حاضر هم چند مجوز برای برگزاری اکسپو صادر شده است.

وی تاکید کرد: دستگاه ها از اکسپوهایی می توانند خرید کنند که مجوز آن ها از طریق مرکز هنرهای تجسمی صادر شده باشد و رسمیت داشته باشد و این جزو قوانین و ضوابط این طرح است.

وی گفت: سفارش و درخواست‌ها آثار باید به شورای خرید مرکز تجسمی که در حال حاضر شکل گرفته ارائه شود. هنرمندان هم می توانند در قالب یکی از این سه مسیری که ذکر شد، آثار خود را ارائه کرده و از این طرح بهره‌مند شوند.