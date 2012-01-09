به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی کریمی جهرمی با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این کنگره، گفت: در روایت شریفی آمده است که به هنگام ذکر صالحان رحمت الهی نازل می‌شود که این حسن انتخاب شما و دست اندرکاران موجب نزول رحمت الهی بر شما خواهد شد.



وی افزود: حال که علاوه بر ذکر صالحان، یاد آنها نیز شده است مخصوصاً شخصیتی که برای معرفی انتخاب می‌شود اگر از رجال زبده و برجسته باشد، تجدید حیاتی برای آنها خواهد شد که می‌تواند برای نسل‌های بعدی سرمشق و اسوه باشند.



وی اظهار داشت: شخصیت آیت‌الله العظمی گلپایگانی به حق یک شخصیت جامع بود چراکه هر کس با ایشان معاشرت داشت متوجه می‌شد که ایشان از صالحان زبده بودند.



آیت‌الله کریمی جهرمی با اشاره به عنایت خاص و روابط صمیمی امام خمینی(ره) با ایشان و ذکر خاطراتی از این دو شخصیت بزرگ، اظهار داشت: حوزه علمیه افتخار می‌کند که این دو شخصیت بالای سر حوزه بوده‌اند، از این رو باید جایگاه ایشان در حوزه و اجلال علمای بزرگ از ایشان چه در قم و چه در جاهای دیگر شناسانده شود تا نسل حاضر بدانند که این حوزه با وجود مشکلات و سختی‌ها، توسط چه اشخاصی به اینجا رسیده است.



مقام معظم رهبری حق مطلب را در مورد آیت‌الله گلپایگانی ادا کردند



دبیر علمی کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی گلپایگانی عنوان کرد: با توجه به صمیمیتی که بین امام خمینی(ره) و آن بزرگوار بود بعد از فوت ایشان بنده تصور کردم که به خاطر عدم وجود امام شاید کسی نتواند مقام ایشان را توصیف کند اما ملاحظه کردیم که مقام معظم رهبری با بیانات و جملات مناسب و به حق در شأن آن بزرگوار حق مطلب را ادا کردند.



آیت‌الله کریمی جهرمی گفت: برای اینکه آثار تربیتی این برنامه برای جامعه زیاد باشد بایستی آبرومند و به نحو احسن انجام بگیرد، چراکه باید این شخصیت علمی را به درستی تبیین کنیم.



وی اظهار داشت: آن بزرگوار با مقام مرجعیت تامه شیعی و حتی سنی، یک الگو و اسوه مرجعیت برای بسیاری از مراجع نیز بود از این رو لازم است آثار ایشان در قالب کتاب‌های کثیرالانتشار و لوح‌های فشرده در اختیار نسل جوان قرار بگیرد چراکه دیدن عکس این بزرگواران نیز برای بسیاری از افراد الهام بخش خواهد بود.



دبیر علمی کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی گلپایگانی ضمن توصیه به استفاده از چند کتاب پیشنهادی ایشان و تجدید چاپ کتب آن عالم وارسته، از دست اندرکاران این برنامه توجه ویژه به بعد علمی ایشان و همچنین خلوص نیت در انجام این امر را خواستار شد.



آیت‌الله کریمی جهرمی گفت: با توجه به اینکه ایشان حدود 60 سال درس خارج تدریس کردند، علمای بسیار در سطح کشور هستند که از شاگردان ایشان بودند از این رو لازم است اطلاع رسانی شود تا هر کس اثر و مطلبی از ایشان دارد ارائه کند.



جمع‌آوری 53 جلد از آثار آیت‌الله گلپایگانی



در ابتدای این دیدار سیدمرتضی اسماعیلی طبا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و دبیر اجرایی ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی گلپایگانی ضمن ارائه گزارشی از روند برنامه‌های این ستاد اظهار داشت: از دو سال پیش تاکنون تمامی آثار مرحوم آیت‌الله گلپایگانی را احصا کردیم اما متأسفانه خیلی از این آثار چاپ‌های قدیم و تک نسخه‌ای بود که مجبور بودیم به صورت امانی این آثار را از بعضی کتابخانه‌ها یا افراد و آقازاده‌های ایشان گرفته و از مطالب آن استفاده شد.



وی افزود: تاکنون 53 جلد کتاب از آن بزرگوار جمع آوری شده که حدود 12 جلد دیگر هم در دست بررسی است.



دبیر اجرایی ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی گلپایگانی خطاب به آیت‌الله کریمی جهرمی گفت: حضور و نام شما در این برنامه و استفاده از رهنمودهای شما باعث دلگرمی و برکت خواهد شد.