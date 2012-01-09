  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

طالبی:

تشکیلات قضایی مازندران از سرمایه گذاری حمایت می کند

تشکیلات قضایی مازندران از سرمایه گذاری حمایت می کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تشکیلات قضایی از سرمایه گذاری مشروع حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران با اشاره به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم شاهد حضوری گسترده و مشارکت حداکثری مردم در جهت تعیین سرنوشت خودشان و حکومت باشیم.

وی گفت: مسئولیت ما این است با حضور گسترده و پر شور در انتخابات بار دیگر توطئه های دشمنان را دفع و اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی را در معرض دید جهانیان قرار دهیم.

طالبی با حمایت از سرمایه گذاری مشروع در استان اظهار داشت: این کمیته در تلاش است تا مشکلات سرمایه گذاران را در حدود قوانین و مقررات مرتفع و درجهت حل مسائل سرمایه گذاران گام بردارد.

طالبی با بیان اینکه وجود مسائل و مشکلات موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاران می شود گفت: باید زمینه را برای سرمایه گذارانی که می خواهد با فراهم آوردن زمینه اشتغال و رشد اقتصاد استان به نوعی به نظام اسلامی خدمت کنند مساعد کنیم.

وی بر ضرورت تشکیل کارگروهی جهت تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات سرمایه گذران تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه عزم و اراده ای جدی در جهت کمک به سرمایه گذاران از سوی تشکیلات قضایی وجود دارد گفت: متاسفانه در برخی موارد عملکردهایی را مشاهده می کنیم که نه تنها در جهت کمک به مسائل و مشکلات سرمایه گذاران نیست بلکه با ایجاد مشکل و سردر گمی سرمایه گذاران به آنان مراجعه به تشکیلات قضایی را پیشنهاد می دهیم.

حجت الاسلام اسد الله جعفری اضافه کرد: با دسته بندی مشکلات سرمایه گذاران مشخص شد که بخش عمده این مشکلات ناشی از بی برنامگی و تداخل در امور بوده و در این میان سرمایه گذار دچار سردرگمی و مشکل می شود.

وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از بروز نارسایی و مشکلات در امر سرمایه گذاری گفت: با توجه به آئین نامه این کمیته در زمان تشکیل پرونده قضایی می تواند نظارت و پیگیری کند.

جعفری از وجود چند کارگروه ثابت در این کمیته خبر داد و گفت: ضروری است که کارگروه های صنایع، منابع طبیعی و اتاق بازرگانی مربوط به سرمایه داری تشکیل شود.
 

کد مطلب 1505255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها