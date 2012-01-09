قیمت دلار و سکه دوباره اوج گرفت/ دلار آزاد 1700 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در روزهای اخیر بالاترین نرخهای خود را تجربه کرده است، روند افزایشی قیمت دلار در حالی ادامه دارد که قیمت مشخصی در این بازار برای دلار متصور نیست.

صرافان نرخ خاصی را برای دلار اعلام نمی کنند و از خرید و فروش ارز امتناع می ورزند، اما با این وجود، همان نرخ هایی هم که در بازار ارز مطرح می شود، در حال حاضر حدود 1700 تومان است.

این در حالی است که مقامات بانک مرکزی اواخر هفته گذشته اعلام کرده بودند که بازار ارز تا یکی، دو روز آینده به ثبات و تعادل می رسد، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

قیمت دلار روز گذشته 1650 تومان بود که با افزایش 50 تومانی در روز جاری مواجه شده است، افزایش قیمت دلار بی‌توجه به قیمت اعلام شده توسط کانون صرافان بالغ بر 1400 تومان است.

نرخ دلار روز شنبه هفته جاری حدود 1595 تومان بود، بر این اساس نرخ دلار طی دو روز گذشته با افزایش 105 تومانی همراه بوده است.

بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را امروز کمی افزایش داد و آن را 1124 تومان تعیین کرد، اما نرخ یورو با اندکی کاهش 1427 تومان تعیین شد.

صرافی ها در حالی از خرید و فروش دلار امتناع می کنند که بانک مرکزی مدعی است که بازرسان خود را به سطح بازار اعزام کرده و در صورت مشاهده تخلف با صرافی های متخلف برخورد می کند.

علاوه بر نرخ دلار، نرخ یورو نیز طی روزهای اخیر روند افزایشی داشته و امروز به نرخ 2135 تومان رسیده است.

قیمت انواع سکه نیز امروز به تبعیت از افزایش نرخ دلار در بازار و همچنین افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته است، به طوریکه قیمت سکه طرح قدیم 645 هزار تومان، طرح جدید 635 هزار تومان، نیم سکه 314 هزار تومان، ربع سکه 158 هزار تومان و گرمی 81 هزار تومان است. این نرخها دیروز به ترتیب 642 هزار تومان، 622 هزار تومان، 306 هزار تومان، 155 هزار تومان و 79 هزار تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی به 1624 تومان افزایش یافته است، در عین حال قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی از 62 هزار تومان در روز گذشته به 64 هزار و 200 تومان در روز جاری رسیده است.