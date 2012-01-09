نیروی متخصص کافی به نسبت وظایف پزشکی قانونی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت ‌الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی سیستان و بلوچستان که با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، اظهار داشت: اداره کل پزشکی قانونی استان با وجود کاستی های فراوان نهایت تلاش خود را در ارائه خدمات مطلوب توام با دقت و سرعت به کار گرفته و نقش پزشکی قانونی در حوادث استان از جمله حوادث تروریستی بسیار مهم و اقدام انجام شده در این زمینه مطلوب ارزیابی می شود.

وی با اشاره به مشکلات استان گفت: دوری شهرها از یکدیگر، نبود مرکز پزشکی قانونی در برخی شهرستان های سیستان و بلوچستان، دشواری های مردم در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی در برخی شهرهای استان،‌ حوادث غیر مترقبه و تروریستی و ... از جمله مشکلات این استان است که امیدواریم با راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در تمامی شهرستان های سیستان و بلوچستان دسترسی مردم به خدمات تسهیل شود.

وی راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک را در استان ضروری دانست و افزود: اتباع خارجی متقاضی کسب تابعیت جمهوری اسلامی ایران از موارد عمده مراجعات به سیستم قضایی استان هستند که رسیدگی به نقاضای آنان به انجام آزمایش های ژنتیک نیاز دارد و امیدواریم با تامین منابع مالی و نیروی متخصص زمینه راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک در استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: در حال حاضر نمونه آزمایش های ژنتیک به مشهد ارسال می شود که این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به لزوم راه اندازی سالن تشریح در شهرستان های مختلف استان گفت: با توجه به گستردگی استان، ‌دوری شهرستان ها از یکدیگر و فرهنگ خاص مردم، احداث سالن تشریح در تمام شهرستان های سیستان و بلوچستان لازم و ضروری است و ما خواستار همکاری مسئولان استانی و سازمان پزشکی قانونی برای حل این مشکل هستیم.