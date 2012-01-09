3 میلیارد ریال اعتبار تکمیل مجتمع دامداری شهر خواف جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی جغتایی در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان خواف از این مجتمع به عنوان مزیتی برای شهرستان یاد و اضافه کرد: انجام امور زیربنایی برای احداث آن از قبیل ایجاد شبکه برق و آب داخلی بایستی از اولویت های نهادهای مسئول باشد.

وی خواستار توجه مضاعف به مقوله ساماندهی کشتار دام شد و افزود: مسئولان شبکه بهداشت و دامپزشکی بایستی با جدیت مسائل این حوزه را پیگیری و از کشتارهای غیر مجاز جلوگیری کنند.

فرماندار خواف در مورد سایر وظایف اعضای این شورا گفت: برنامه ریزی برای جمع آوری سگ های ولگرد، جلوگیری از ورود دام قاچاق و شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام از جمله این موارد است.

وی نقش شهرداری ها و دهیاری ها را در ترویج فرهنگ صحیح جمع آوری، تفکیک و دفع زباله بی بدیل دانست و اظهار داشت: نظارت بر نانوایی ها، کلنگ زنی شبکه آبرسانی و اهتمام به آموزش تفکیک زباله در تمامی مدارس شهرستان ارتقاء چشمگیر وضعیت بهداشت و سلامت شهرستان خواف را به همراه خواهد داشت.

جغتایی از پیگیری اخذ مجوز راه اندازی دانشکده بهداشت خواف خبر داد و اظهار داشت: در آینده ای نزدیک عملیات ساخت درمانگاهی نیز در محل معدن سنگ آهن خواف با مشارکت شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولان سنگ معدن آغاز خواهد شد.

فرماندار خواف از اخذ مجوز احداث پایگاه انتقال خون و نیز افتتاح اولین جایگاه تفکیک زباله در دهه فجر در شهرستان خبر داد.