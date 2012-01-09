همه خادمان امامزادگان یزد بیمه تکمیلی می شوند

حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 57 خادم به طور ثابت در بقاع متبرکه و امامزادگان یزد مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: با توجه به زحمات بسیاری که خادمان بقاع متبرکه استان متحمل می شوند، مقرر شد با حمایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد همه خادمان بقاع متبرکه زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند.

حاتمی با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت های موجود در امامزادگان و بقاع متبرکه استان یزد برای افزایش و آرامش خاطر زائران، نقش خادمان در ارائه خدمات به زائران و گردشگران مذهبی در بقاع و اماکن متبرکه را بسیار مهم برشمرد.

وی یادآور شد: با حمایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد پیش از این 200 نفر از خادمان مساجد و بقاع متبرکه زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.