نیم تن گوشت فاسد در کرمان کشف شد

مینا قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسی های صورت گرفته 500 کیلوگرم گوشت غیر قابل مصرف در یک مرکز خیریه کرمان کشف شد.

قاضی زاده با بیان اینکه این مقدار گوشت در شرایطی غیر بهداشتی و در یک مرکز بسته بندی نگهداری می شدند افزود: این محموله گوشت پس از تایید فاسد بودنشان توسط کارشناسان دامپزشکی، امحاء شدند.

این مسئول گفت: بازرسان دامپزشکی به طور دقیق بر نحوه بسته بندی، توزیع و نگهداری فرآورده های دامی نظارت می کنند و با متخلفین برابر قانون برخورد می شود.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد غیر بهداشتی مسئولین را مطلع سازند.