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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

قاضی زاده در گفتگو با مهر:

نیم تن گوشت فاسد در کرمان کشف شد

نیم تن گوشت فاسد در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان کرمان از کشف و ضبط نیم تن گوشت فاسد در کرمان خبر داد.

مینا قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسی های صورت گرفته 500 کیلوگرم گوشت غیر قابل مصرف در یک مرکز خیریه کرمان کشف شد.

قاضی زاده با بیان اینکه این مقدار گوشت در شرایطی غیر بهداشتی و در یک مرکز بسته بندی نگهداری می شدند افزود: این محموله گوشت پس از تایید فاسد بودنشان توسط کارشناسان دامپزشکی، امحاء شدند.

این مسئول گفت: بازرسان دامپزشکی به طور دقیق بر نحوه بسته بندی، توزیع و نگهداری فرآورده های دامی نظارت می کنند و با متخلفین برابر قانون برخورد می شود.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد غیر بهداشتی مسئولین را مطلع سازند.

کد مطلب 1505275

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