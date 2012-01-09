دومین دستگاه حفاری خط دو قطار شهری در مشهد شروع به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیژنی اظهار کرد: این دستگاه از بولوار شهید فکوری واقع در جنوب پروژه، حفاری خود را آغاز کرده و برای ورود کامل دستگاه به داخل تونل روزانه تا حدود 1.5 متر حفاری صورت خواهد گرفت و سپس سگمنت گذاری "قطعات بتونی پیش ساخته" می شود و به مرور با نصب نوار نقاله حفاری دستگاه افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: اولین دستگاه تی بی ام تاکنون 370 متر حفاری کرده و به علت آماده نبودن سازه های ایستگاه اول پس از آماده شدن ایستگاه در منطقه طبرسی حفاری خود را ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: دستگاه حفار برای اولین بار در مشهد استفاده می شود و دو کاربره و مخصوص زمین های سخت و شهری است.

سرپرست شرکت قطار شهری مشهد با اشاره به این موضوع که از جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ساخت تی بی ام های موجود در مشهد استفاده شده است، بیان داشت: قطعات اصلی تی بی ام مشهد در کشور فرانسه ساخته شده و در کشور چین مراحل مونتاژ بر روی آن انجام شده است.

بیژنی اظهار داشت: تیم کارشناسی که با دستگاه کار می کنند بیش از 10سال سابقه کار با این دستگاه را در کشور دارند و با گذارندن دوره 45روزه آموزش های لازم را دیده اند.

وی افزود: در 500 متر اول حفاری که مراحل آزمایشی این دستگاه محسوب می شود، متخصص ترین تیم کار با دستگاه که از کشورهای اروپایی هستند در کنار کارشناسان ایرانی مراحل آزمایشی این دستگاه ها را تست می کنند.

بیژنی با اشاره به این موضوع که تی بی ام مکانیزه ترین دستگاه برای حفاری تونل در دنیا است،بیان کرد: دستگاه های موجود در مشهد یک هزار و 100 تن وزن و 110 متر طول دارد که با قطر 9متر و 43 سانتیمتر حفاری می کنند.

سرپرست شرکت قطار شهری مشهد با اشاره به این موضوع که حفاری در عمق زیاد برای کارگران خطرناک است و برای حفظ ایمنی جان آنان از این روش مکانیزه استفاده می شود افزود: سرعت حفاری دستگاه تی بی ام نسبت به حفاری های دستی و نیمه مکانیزه پنج برابر و دقت و کیفیت این دستگاه نسبت به حفاری های دستی و نیمه مکانیزه بسیار بالا و خطای انسانی نیز بسیار پایین تر است.

وی اشاره کرد: این تی بی ام فقط مخصوص حفاری تونل های مترو است و پس از اتمام این دستگاه در خط دو برای خطوط سه و چهار و شهرهایی که جنس خاک سختی دارند نیز قابلیت استفاده دارد.