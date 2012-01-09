اجرای 112 کیلومتر مسیرگشایی در سطح تبریز طی 5 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین گفت: اجرای طرح ها و پروژه های مسیر گشایی و احداث خیابان های جدید در نقاط مختلف شهر طی سال های اخیر در راستای اجرای یکی از مهمترین محورهای کاری شهرداری تبریز بوده است.



وی افزود: با توجه به حجم بالای بافت های فرسوده، افزایش بار ترافیکی در اغلب مناطق شهری، ضرورت توجه به روان سازی ترافیکی و خارج ساختن برخی محلات از بن بست ترافیکی، اجرای طرح های مسیرگشایی در سطح شهر به عنوان یکی از اساسی ترین محورهای کاری در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفت و بر این اساس اجرای پروژه های مسیرگشایی در برنامه بلند مدت شهرداری گنجانده شد.



نوین با تاکید بر اهمیت اجرای طرح های مسیرگشایی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار اظهار داشت: پروژه های مسیرگشایی علاوه بر احیای بافت های فرسوده، زمینه ساز خروج برخی مناطق مستعد توسعه از بن بست عمرانی شده و در کنار آن باعث رونق اقتصادی و بالا رفتن ارزش منطقه ای املاک اهالی مناطق می شود.



شهردار تبریز تاکید کرد: این حجم عملیات درطول 30 سال گذشته بی سابقه بود که این نشانگر توجه شورای شهر و شهرداری تبریز برای رفاه و آسایش شهروندان است.



نوین لازمه موفقیت طرح های مسیرگشایی را همکاری و مشارکت عموم شهروندان دانست و افزود: اجرای موفق پروژه های مسیرگشایی در مناطق شهری بدون کمک و مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست و طی این سال ها اهالی مناطق و محلات مختلف با تشکیل کمیته ها و هیات های امنای محلی با هدف کمک به اجرای سریع و بدون مشکل طرح ها، زمینه ساز اجرای سریع طرح های مسیرگشایی شده اند.



وی ابراز امیدواری کرد در سال جاری نیز بخش دیگری از پروژه های مسیرگشایی در دست اجرای شهرداری با سرعت اجرا و به بهره برداری برسد.