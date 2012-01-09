دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه" در 14 ماده و 4 تبصره در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 روز هفدهم دی ماه جاری به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.



دراین دستورالعمل آمده است: اوراق قرض‌الحسنه، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده میزان بدهی بانی به دارندگان اوراق است که باید در سررسید یا سررسیدهای معین پرداخت شود.



بانی، شخص حقوقی است که اوراق قرض‌الحسنه برای تأمین مالی وی منتشر می‌شود و باید در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن نیز در ایران باشد.



همچنین موضوع طرح تأمین مالی بانی، انجام امور غیر انتفاعی از جمله عام‌المنفعه و یا خیریه و در راستای موضوع فعالیت بانی باشد.



بانی باید توانایی باز پرداخت مبلغ قرض را در سرسید یا سررسیدهای اوراق داشته باشد و اظهارنظر بازرس و حسابرس بانی در خصوص صورت‌های مالی دورۀ مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.



دراین دستورالعمل آمده است : ضامن، شخص حقوقی است که پرداخت مبلغ اوراق (بدهی) را در سررسید یا سررسیدهای معین توسط بانی تعهد و تضمین می‌ کند.



همچنین عامل فروش، شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق قرض‌الحسنه از طرف ناشر اقدام می‌نماید.



عامل پرداخت نیز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه است که وجوه پرداختی از طرف بانی را در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق قرض‌الحسنه واریز می‌ کند.



بازارگردان اوراق قرض‌الحسنه توسط بانی و با تأیید سازمان معرفی و انتخاب می‌شود. بازارگردان یا سرمایه‌گذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایة لازم برخوردار باشند.



با انتشار اوراق قرض‌الحسنه از طریق نهاد واسط، رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و دارندگان اوراق قرض‌الحسنه جهت انجام امور مرتبط با قرض برقرار می‌گردد.



خرید اوراق قرض‌الحسنه به منزلۀ قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت وی تا سررسید و تصفیة نهایی اوراق غیرقابل عزل و معتبر است. در صورت انتشار اوراق قرض‌الحسنه توسط بانی، رابطة قرض مستقیماً میان بانی و دارندگان اوراق ایجاد می‌شود. در صورت اخیر، سازمان وکیل دارندگان اوراق جهت حمایت از منافع آن‌ها محسوب می‌ شود.