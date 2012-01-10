ویژه نامه "انتخاب نهم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد اظهار داشت: این ویژه نامه شامل بخش های متنوعی از جمله ساختار مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و اهمیت مجلس در سخنان امام خمینى (ره)، انتخابات مجلس شورای اسلامی در کلام مقام معظم رهبری، دیدگاه‌ ها درباره انتخاب بهتر و ... است.

امین نظارات افزود: در این ویژه نامه همچنین لینک گالری تصاویر و مروری بر تاریخ بنای مجالس قانون گذاری در ایران قرار گرفته است.

برگزاری مراسم انس با قرآن در روستای دهنو شهرستان طبس

به همت روحانی مستقر روستای دهنو محفل انس با قرآن در روستای دهنو با حضور امام جمعه، بخشدار بخش دیهوک و رئیس اداره تبلیغات اسلامی و قاریان برتر شهرستان طبس برگزار شد.

حجت الاسلام یوسف زنگویی، روحانی مستقر روستای دهنو در این مراسم ضمن قدردانی از حضور مسئولان، برگزاری این گونه مراسم ها را نیاز روز جوانان به منظور تغذیه فکری آنها دانست.

وی افزود: برپایی این مراسم ها ضمن آشنایی جوانان با آموزه ها قرآنی و احکام دین، آنها را در مسیر کمال زندگی قرار می دهد و از حرکت به سمت ناهنجاری های اجتماعی باز می دارد.

برگزاری آزمون ورودی دوره تربیت معلم قرآن کریم در طبس

آزمون ورودی دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم با شرکت 30 نفر در شهرستان طبس برگزار شد.

این آزمون در محل دارالقرآن ثامن الحجج (ع) به دو صورت شفاهی و کتبی برگزار شد و افرادی که حداکثر امتیاز را کسب کنند در دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی شرکت خواهند کرد.

به افراد شرکت کننده در دوره آموزشی در صورتی که در آزمون های پایانی موفقیت لازم را کسب کنند، گواهینامه آموزشی دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی اعطا خواهد شد.

برگزاری جلسه کانون مداحان شهرستان یزد

به همت معاونت فرهنگی و واحد تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد جلسه کانون مداحان شهرستان یزد برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی با اشاره به 19 دی به عنوان حرکت مردمی علیه رژیم پهلوی گفت: روزهای نهم، نوزدهم و بیست و نهم دی ماه در تاریخ این انقلاب سرنوشت ساز بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به آیه" من یعظم شعائر اله" اشاره کرد و افزود: باید این مناسبت ها برای مردم به خصوص نسل جدید تبیین شود تا به این حقیقت برسند که این انقلاب آسان به دست نیامده است.

حسینی کوهستانی همچنین برگزاری کنگره شعر عاشورایی را در راستای احیای عاشورا برشمرد و اظهار داشت: فلسفه برگزاری این کنگره ارائه تصویری از حادثه عاشورا در قالب شعر به جامعه است.