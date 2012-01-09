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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

کافی زاده خبر داد:

پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم در کرمان برگزار شد

پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم در کرمان برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان کرمان از برگزاری پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کافی زاده گفت: به دنبال برگزاری کرسی های تلاوت در شهر کرمان، پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم باحضور قاریان و استادان برتر استانی و کشوری و نیز مردم علاقمند برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مراسم باشکوه قاریان رسول سفری و عماد انوری به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.

این مسئول ابراز داشت: استادان محمد هادی قهاری و مجید طالبی زاده نیز، به بیان نکاتی در خصوص تلاوت و ایجاد قرائت زیبای قراء اشاره کردند.

کرسی تلاوت قرآن کریم شهر کرمان، سه شنبه هر هفته درمحل مسجد امام حسین(ع) برگزار می شود.

کد مطلب 1505300

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