پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کافی زاده گفت: به دنبال برگزاری کرسی های تلاوت در شهر کرمان، پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم باحضور قاریان و استادان برتر استانی و کشوری و نیز مردم علاقمند برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مراسم باشکوه قاریان رسول سفری و عماد انوری به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.

این مسئول ابراز داشت: استادان محمد هادی قهاری و مجید طالبی زاده نیز، به بیان نکاتی در خصوص تلاوت و ایجاد قرائت زیبای قراء اشاره کردند.

کرسی تلاوت قرآن کریم شهر کرمان، سه شنبه هر هفته درمحل مسجد امام حسین(ع) برگزار می شود.