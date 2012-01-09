قضاوت کمک داور یزدی در مرحله پلی آف لیگ فوتبال قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید علی نژادیان کمک داور یزدی به عنوان کمک داور دوم، بازی تیم های الشباب امارات و نفتچی ازبکستان را قضاوت خواهد کرد.

این مسابقه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 29 بهمن ماه در کشور امارات برگزار خواهد شد.

داور این بازی محسن ترکی، کمک داور اول رضا سخندان و داور چهارم هدایت ممبینی هستند و ناظر داوری این مسابقه سعد کمیل از کشور امارات است.

اعلام برنامه تیم یزد اسکواش در لیگ برتر کشور

برنامه تیم یزد اسکواش در هفته های هشتم و نهم لیگ برتر آقایان اعلام شد.

رقابت های هفته هشتم و نهم لیگ برتر از تاریخ 28 دی ماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

تیم یزد اسکواش در هفته هشتم این رقابت ها 28 دی ماه باید به مصاف تیم سحاب آران و بیدگل برود.

نماینده استان در هفته نهم در تاریخ 29 دی ماه مقابل تیم پالایش نفت آبادان صف آرایی می کند.

این رقابت ها با حضور هفت تیم از استان های مختلف کشور برگزار می شود.

شرکت بدمینتون باز یزدی در مرحله سوم رنکینگ بزرگسالان

بدمینتون باز یزدی در سومین مرحله از مسابقات رنکینگ کشوری حضور خواهد یافت.

مسابقات بدمینتون رنکینگ کشوری بزرگسالان در تاریخ 22 و 23 دی ماه در استادیوم شهید حیدریان قم برگزار شود که محمد سیدحسنی تنها بدمینتون باز یزدی است که در این مسابقات شرکت می کند.

نفرات برتر این مسابقات در اردوی انتخابی تیم ملی برای مسابقات بین المللی دهه فجر دعوت خواهند شد.

دعوت از بانوی بدمینتون باز یزدی به اردوی انتخابی تیم ملی

بانوی بدمینتون باز یزدی به اردوی انتخابی تیم ملی کشورمان دعوت شد.

کمیته فنی بانوان فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران هانیه هویدا بدمینتون باز شایسته یزدی را به اردوی انتخابی تیم ملی جهت انتخاب نفرات برتر برای حضور در مسابقات بین المللی دهه فجر دعوت کرد.

این اردو روزهای 22 و 23 دی ماه در کمپ فدراسیون بدمینتون کشور برگزار می شود.