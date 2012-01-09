خواندن روزنامه بهانه ای برای سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، 16 دی ماه امسال مردی با مراجعه به مأموران گشت کلانتری 112 ابوسعید اظهار داشت:سارقی که چند روز قبل اقدام به سرقت از داخل خودروی او کرده است در پمپ بنزین در حال فروش بنزین آزاد است.

با اظهارات این مرد ، ماموران کلانتری فرد داخل پمپ بنزین به نام مجتبی 44 ساله را دستگیر و برای تحقیقات به کلانتری انتقال دادند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 11 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در خصوص وقوع سرقت های مشابه در اختیار ماموران پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در ادامه شاکی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : چند روز پیش متهم به عنوان مسافر سوار ماشین من شد و روی صندلی جلو نشست. پس از چند لحظه روزنامه ای را که همراه داشت بر روی پاهای خود باز کرد و شروع به خواندن کرد. پس از طی مسافتی کوتاه از ماشین پیاده و به سرعت از محل دور شد . هنوز چند متری از محل پیاده شدن او دور نشده بودم که متوجه باز بودن در داشبورد ماشین شدم. به خاطر اینکه مقداری پول و مدارک شناسایی خودرو در داخل داشبود بود، من همیشه در را قفل می کردم و به همین علت ، از باز بودن آن بسیار متعجب شدم . بلافاصله به بررسی محتویات داخل داشبورد پرداخته و در آنجا بود که متوجه شدم تمامی مدارک شناسایی و پول نقد داخل آن به سرقت رفته است.

همچنین هنگام دستگیری متهم ، مأموران کلانتری در بازرسی از وی موفق به کشف مدارک شناسایی و همچنین چندین کارت سوخت متعلق به افراد دیگر شده بودند . به همین خاطر کارآگاهان با بهره گیری از مدارک بدست آمده موفق به شناسایی تعدادی از مالباختگانی شدند که همگی به همین شیوه مورد سرقت داخل خودرو قرار گرفته بودند .

شاکیان پس از شناسایی مردتبهکار در اظهارات خود گفتند: متهم به شیوه های مختلف از قبیل خواندن روزنامه ، استفاده از کیف دستی و یا قراردادن قاب عکس بر روی پاهای خود باعث می شد تا رانندگان هیچ گونه قدرت دیدی بر روی داشبورد ماشین نداشته باشند. سپس در زمان شلوغی خیابان ها که رانندگان متوجه عبور و مرور سایر وسایل نقلیه و عابران پیاده بودند ، از غفلت آنها استفاده و اقدام به سرقت محتویات داخل داشبورد می کرد.

با توجه به کشف مدارک شناسایی مالباختگان و شناسایی متهم از سوی تعدادی از این افراد ، او به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود اظهار داشت که در طول چند ماه گذشته به همین شیوه و در مناطق مختلف تهران ، بویژه در مناطق مرکزی سطح شهر ، اقدام به سرقت کرده و در صورتیکه رمز ورود عابر بانک ها و یا کارت های سوخت سرقت شده نیز بر روی این کارت ها وجود داشت ، اقدام به برداشت وجوه نقد و یا فروش بنزین می کرد .

سرهنگ کارآگاه حسین خان بابایی -رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبرگفت: متهم بیشتر در مناطق نامجو ، نواب ، شهدا ، بهارستان ، بازار تهران ، ابوسعید و مولوی مرتکب سرقت می شد. تحقیقات از متهم در اداره آگاهی ادامه دارد و افرادی که به این شیوه مورد دستبرد قرار گرفته اند برای شناسایی متهم و طرح شکایت به پایگاه هشتم پلیس آگاهی مراجعه کنند.