معرفی داوران بخش طنز جشنواره ایران 1404

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف‌علی میر‌شکاک، ناصر فیض و محمد نبی خسروی و حسین یعقوبی به سمت داوری بخش طنز جشنواره هنری ایران 1404 را برعهده گرفتند.

یوسفعلی میرشکاک در طول سی سال گذشته در زمینه های متنوع ادبی نظیر شعر و نویسندگی فعال بوده است. وی از زمره شاعرانی است که در نخستین شب‌شعر انقلاب که در تهران در سال 58 برگزار شد شرکت کرد و به شعرخوانی پرداخته است.

حسین یعقوبی، نیز نویسنده، مترجم ونمایشنامه‌نویس است. وی در زمینه تالیف و ترجمه نزدیک به پانزده عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی منتشر کرده است.

ناصرفیض نیز کارشناس ادبیات فارسی و ترکی، مترجم، طنز پرداز، شاعر، مدیر دفتر طنز حوزه هنری مرکز و عضو شورای شعر وترانه صداوسیما است.

همچنین محمد نبی خسروی، از تهیه کنندگان و نویسندگان با سابقه برنامه‌های ادبی و طنز رادیو است. وی تاکنون سمت‌هایی نظیر مدیر گروه ادب و هنر رادیو، مدیر واحد موسیقی رادیو، مدیرکل نمایش رادیو، مدیر دفتر پژوهش‌های برنامه‌ای سیما و مدیر شبکه جام جم را برعهده داشته است.

جشنواره هنری ایران 1404 از تاریخ 8 تا 10 بهمن در حوزه برگزار می‌شود.