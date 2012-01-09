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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

معرفی داوران بخش طنز جشنواره ایران 1404

معرفی داوران بخش طنز جشنواره ایران 1404

داوران بخش طنز جشنواره هنری ایران 1404 حوزه هنری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف‌علی میر‌شکاک، ناصر فیض و محمد نبی خسروی و حسین یعقوبی به سمت داوری بخش طنز جشنواره هنری ایران 1404 را برعهده گرفتند.

یوسفعلی میرشکاک در طول سی سال گذشته در زمینه های متنوع ادبی نظیر شعر و نویسندگی فعال بوده است. وی از زمره شاعرانی است که در نخستین شب‌شعر انقلاب که در تهران در سال 58 برگزار شد شرکت کرد و به شعرخوانی پرداخته است.

حسین یعقوبی، نیز نویسنده، مترجم ونمایشنامه‌نویس است. وی در زمینه تالیف و ترجمه نزدیک به پانزده عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی منتشر کرده است.

ناصرفیض نیز کارشناس ادبیات فارسی و ترکی، مترجم، طنز پرداز، شاعر، مدیر دفتر طنز حوزه هنری مرکز و عضو شورای شعر وترانه صداوسیما است.

همچنین محمد نبی خسروی، از تهیه کنندگان و نویسندگان با سابقه برنامه‌های ادبی و طنز رادیو است. وی تاکنون سمت‌هایی نظیر مدیر گروه ادب و هنر رادیو، مدیر واحد موسیقی رادیو، مدیرکل نمایش رادیو، مدیر دفتر پژوهش‌های برنامه‌ای سیما و مدیر شبکه جام جم را برعهده داشته است.

جشنواره هنری ایران 1404 از تاریخ 8 تا 10 بهمن در حوزه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1505306

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