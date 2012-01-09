برزگری: حکم برکناری برای من صادر نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در حاشیه ملاقات با وزیر برنامه ریزی جمهوری عراق در جمع خبرنگاران گفت: بنده کارمند رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هستم و برکناری کارمند رسمی صورت نمی پذیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، افزود: نه رفته بودم و نه برگشتم چرا که من کارمند رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هستم.

برزگری همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر فهرست جدید ممنوعیت واردات کالاهای غیر استاندارد، گفت: بیش از 5 هزار تعرفه گمرکی در کشور وجود دارد که به تدریج تحت پوشش استاندارد قرار می گیرند که بر همین اساس، آخرین فهرست روز گذشته از سوی سازمان ملی استاندارد به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شده است.

وی ادامه داد: مقدمات لازم برای تحت پوشش قرار دادن تمامی این کدهای تعرفه ای به منظور استاندارد سازی تا پایان سال فراهم خواهد آمد و بر اساس آن در واردات کالا اجازه ورود کالاهای بی کیفیت داده نخواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: 1530 قلم کالا در یک فهرست، 630 قلم کالا در یک فهرست دیگر و مابقی آن در فهرست جدیدی که از سوی سازمان ملی استاندارد روز گذشته برای سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شده تحت پوشش استاندارد اجباری قرار خواهند گرفت.

برزگری همچنین در مورد رفع موانع صادرات کالا به عراق گفت: در گذشته تبعیضی میان کالاهای صارداتی ایران به عراق با کالاهایی که از سایر کشورها و بعضا با کیفیت پایین تر از کالاهای ایرانی به عراق صادر می شد از سوی دولت این کشور اعمال می شد اما به تازگی با روی کار آمدن وزیر برنامه ریزی جدید عراق این موانع در دست برطرف شدن است.

وی اظهار داشت: کالاهای ایرانی منطبق بر استانداردهای پیشرفته دنیا تولید می شود و بهترین نمونه آنها به عراق صادر می شود، این در حالی است که در گذشته از طریق برخی مرزها، بازارچه های مرزی یا قاچاق برخی کالاهای بی کیفیت ایرانی به عراق وارد می شدند که باعث نارضایتی مردم عراق شده بود اما با تصمیماتی که در دولت جمهوری اسلامی ایران و مجلس اتخاذ شده بساط کالاهای غیر کیفی صادراتی به عراق برچیده خواهد شد.

برزگری اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات، بازارچه های مرزی تحت کنترل قرار خواهند گرفت و ساماندهی می شود، ضمن اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در حال نهایی شدن در مجلس است که امیدواریم بتوانیم از آن به خوبی استفاده کنیم.