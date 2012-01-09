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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

۱۲۵ طرح پژوهشی در آستان قدس رضوی به ثبت رسید

۱۲۵ طرح پژوهشی در آستان قدس رضوی به ثبت رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر گروه نظارت و ارزشیابی موسسات آموزشی و پژوهشی دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی از ثبت 125 طرح پژوهشی از سال گذشته تاکنون در این آستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بابادی گفت: طی این مدت ۲۸۹ طرح پژوهشی در موسسات فرهنگی آستان قدس مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد ۱۲۵ عنوان به ثبت رسید و ۱۶۴ عنوان آن در حال مطالعه است.

وی ادامه داد: 24 درصد از مجموع ۲۸۹ طرح پژوهشی مربوط به حوزه مطالعات علوم اسلامی است که بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و در رتبه‌های بعدی موضوع وقف، قرآن‌پژوهی و دانشگاهی قرار گرفته‌اند.

بابادی تصریح کرد: از میان موسسات فرهنگی آستان قدس، بنیاد پژوهش‌های اسلامی با ارائه ۱۲۳طرح پژوهشی به عنوان متولی اصلی امر پژوهش در آستان قدس معرفی و پس از آن سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد با ارائه ۱۰۳ طرح پژوهشی رتبه دوم را کسب کرده است.

مدیر گروه نظارت و ارزشیابی موسسات آموزشی و پژوهشی دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار داشت: میزان پژوهش‌ها در موسسات فرهنگی آستان قدس نسبت به دوره مشابه در سال‌های قبل به طور میانگین از رشد ۸۰ درصدی برخوردار است.

کد مطلب 1505314

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