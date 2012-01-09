تحقق 110 درصدی تعهد اشتغال در عجب شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فلاحی با بیان این خبر گفت: با همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی و همچنین فرماندار عجب شیر از مجموع دو هزار و 89 تعهد اشتغال در این شهرستان تا پایان سال جاری، تا کنون موفق به ایجاد دو هزار و 356 فرصت شغلی شده ایم.



وی با تقدیر از اداراتی که نقش ارزشمند و اثر بخش در تحقق این هدف داشته اند تصریح کرد: با ایجاد این تعداد فرصت شغلی ثبت شده در سامانه رصد تا کنون امکان تحقق بیش از 110 درصدی این تعهد اشتغال فراهم شده است.



فلاحی یادآور شد: با احتساب عملکرد 10 ماهه نسبت تعهد اشتغال در این مدت، این میزان تا پایان سال به 135 درصد خواهد رسید.

